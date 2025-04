Mette un piede in fallo e precipita per 30 metri nel bosco

Un piede in fallo e una caduta per una trentina di metri su un ripido pendio nei boschi dell'Alto Garda: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile, a una donna di 31 anni in quel di Riva del Garda. La caduta le ha causato traumi ed escoriazioni e per soccorrerla è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

