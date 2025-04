Meteo ponte del primo maggio e primo assaggio d' estate | ecco le previsioni su Reggio Calabria

Calabria, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l’intero ponte del 1°maggioNel dettaglio, spiega Francesco Nucera. 🔗 Reggiotoday.it - Meteo, ponte del primo maggio e primo assaggio d'estate: ecco le previsioni su Reggio Calabria Le condizioni di instabilità, che stanno interessando la, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l’interodel 1°Nel dettaglio, spiega Francesco Nucera. 🔗 Reggiotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Meteo, le previsioni per il ponte del primo maggio. Arriva il caldo? - Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sul Lazio, con temperature in deciso aumento su valori quasi estivi anche in provincia di Frosinone. Fino a venerdì nelle ore pomeridiane sarà da preventivare la... 🔗frosinonetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo Genova e Liguria, le previsioni della settimana del primo maggio; Meteo: Anticiclone Africano sul Ponte del Primo Maggio, saranno giornate estive, i dettagli; Ponte primo maggio 2025: previsioni traffico e consigli di viaggio; La svolta meteo nel ponte del 1° maggio: caldo fino a 30 gradi, ma dura poco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ponte del 1 maggio dal sapore estivo: sole e temperature in aumento fino a 28 gradi. Ma domenica torna il maltempo. Le previsioni - Sole, sole e ancora sole. Le previsioni promettono bene, anzì, meglio di così non si può desiderare. Il meteo sarà in prevalenza stabile su tutta la Penisola con ... 🔗msn.com

Meteo: ponte del primo maggio soleggiato, attesi picchi fino a +25°C - Il cielo spazierà dal quasi sereno al poco nuvoloso, anche se potranno transitare temporanei annuvolamenti The post Meteo: ponte del primo maggio soleggiato, attesi picchi fino a +25°C appeared first ... 🔗msn.com

Meteo, temperature estive per il ponte del Primo Maggio. Poi ritorna il maltempo - Nonostante nelle prossime ore sia atteso un aumento della nuvolosità in tutta Italia, con rischio temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud, il ponte del Primo Maggio sarà segnato da ... 🔗tg24.sky.it