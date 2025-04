Meteo fino al 1 maggio Sottocorona | Per una volta Previsioni clamorose

maggio senza una nuvola in cielo o quasi. Le Previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per La 7 migliorano le ultime tendenze e martedì 29 aprile di "nuvole sull'Italia ce ne sono ben poche", spiega l'esperto. Tra Lombardia e Trentino, è un po' sulla Liguria, nel pomeriggio può verificarsi "qualche fenomeno molto isolato, come rovesci o temporali", ma sul resto del Paese, al centro e al sud, sarà sostanzialmente sereno. Mercoledì 30 aprile "scompare anche quella residua instabilità al nord", spiega Sottocorona. Insomma, il tempo migliora ulteriormente. Giovedì 1 maggio, Festa dei lavoratori, "non succede sostanzialmente nulla" dal punto di vista atmosferico, al massimo sono possibili fenomeni isolati sul Trentino. Per il resto "tempo assolutamente stabile, con le temperature che di conseguenza, specie le massime, saliranno".

Anticiclone africano sull'Italia nella settimana dell'1 maggio, caldo fino a 29 gradi: le previsioni meteo - Le previsioni meteo per il ponte dell’1 maggio: cosa succederà alle temperature in Italia con l’arrivo dell’anticiclone africano 🔗notizie.virgilio.it

Il meteo fino al 4 maggio di Giuliacci: “Prima il ciclone poi cambia tutto col caldo africano” - Che tempo farà nei prossimi giorni? Il colonnello Mario Giuliacci fornisce le sue previsioni meteo fino al 4 maggio: “Altre due piovose perturbazioni atlantiche al centro-sud, poi fresca perturbazione atlantica senza pioggia, infine caldo africano. Insomma, quattro fasi. Una prima fase tra giovedì 24 e sabato 26 aprile, quando un ciclone atlantico - tutte le perturbazioni atlantiche sono accompagnate dal ciclone, ricorda Giuliacci - scivola lungo la regione adriatica, con pioggia su Triveneto, Romagna, regioni centrali, tranne le coste tirenniche, sulla Puglia, Lucania, Calabria. 🔗iltempo.it

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".Continua a leggere 🔗fanpage.it

