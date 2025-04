Meta userà i dati degli utenti per la sua intelligenza artificiale | ecco i moduli per opporsi

Meta userà i dati pubblici degli utenti europei per addestrare l’IA: ecco come difendere la propria privacy - A partire da questa settimana, Meta — la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp — inizierà a notificare agli utenti europei che i dati pubblici da loro condivisi potranno essere utilizzati per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Un cambiamento importante, che ha già sollevato perplessità tra utenti e addetti ai lavori. Cosa sta cambiando? Meta ha aggiornato i termini di servizio per includere l’utilizzo dei contenuti pubblici degli utenti europei (post, commenti, foto, ecc. 🔗thesocialpost.it

Meta userà i dati degli utenti per l’addestramento dell’IA: come rifiutarsi - A partire da domani gli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp riceveranno delle notifiche da Meta che li aggiornerà sul nuovo piano di addestramento dell'IA. Nella comunicazione sarà possibile accedere a un modulo necessario a opporsi all'utilizzo dei propri dati L'articolo Meta userà i dati degli utenti per l’addestramento dell’IA: come rifiutarsi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Meta non paga 877 milioni all’Agenzia delle Entrate, verso lo scontro in tribunale: l’accusa sull’evasione dell’Iva e i dati degli utenti - Finirà in tribunale il contenzioso tra Meta e l’Agenzia delle Entrate, dopo che il gruppo di Mark Zuckerberg ha deciso di non avvalersi della procedura di accertamento con adesione davanti al Fisco. Meta è accusata di omessa dichiarazione e mancato pagamento dell’Iva per un importo complessivo di oltre 877 milioni di euro nel periodo tra 2015 e 2021. Il termine per un possibile accordo con il Fisco italiano è scaduto a marzo, ma Meta ha deciso di non regolarizzare la sua posizione. 🔗open.online

