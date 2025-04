Messina confermato alla guida di Intesa Sanpaolo più articolato il voto sul consiglio

Intesa Sanpaolo ha confermato Carlo Messina alla guida della banca per un nuovo mandato triennale. Anche Gian Maria Gros-Pietro è stato rieletto presidente del consiglio di amministrazione, e Paola Tagliavini vicepresidente. Per entrambi, un consenso larghissimo: il 97,78% dei voti favorevoli sulle azioni ordinarie rappresentate. I soci hanno inoltre determinato in 19 il numero dei componenti del consiglio di Amministrazione. Per la lista 1, di maggioranza, presentata dalle fondazioni bancarie, sono stati eletti 14 consiglieri: Gian Maria Gros-Pietro, Paola Tagliavini, Carlo Messina, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Pietro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue e Maura Campra. 🔗 Ilfoglio.it - Messina confermato alla guida di Intesa Sanpaolo, più articolato il voto sul consiglio L’assemblea degli azionisti dihaCarlodella banca per un nuovo mandato triennale. Anche Gian Maria Gros-Pietro è stato rieletto presidente deldi amministrazione, e Paola Tagliavini vicepresidente. Per entrambi, un consenso larghissimo: il 97,78% dei voti favorevoli sulle azioni ordinarie rappresentate. I soci hanno inoltre determinato in 19 il numero dei componenti deldi Amministrazione. Per la lista 1, di maggioranza, presentata dalle fondazioni bancarie, sono stati eletti 14 consiglieri: Gian Maria Gros-Pietro, Paola Tagliavini, Carlo, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Pietro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue e Maura Campra. 🔗 Ilfoglio.it

Intesa Sanpaolo, Messina confermato ceo: “Banca leader in Europa” - Intesa Sanpaolo conferma nel ruolo di Ceo Carlo Messina che parla di “massimo impegno” e di “banca leader in Europa”. “Da quando sono consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo la lungimiranza dei nostri azionisti stabili – penso in particolare alle Fondazioni – ci ha consentito di costruire piani di lungo periodo e di andare oltre gli obiettivi fissati, anche in contesti di grande complessità come l’emergenza da Coronavirus e i conflitti insorti ai confini d’Europa e in Medio-Oriente – dice Messina – oggi intendo rinnovare il mio massimo impegno nel guidare il nostro Gruppo ... 🔗lapresse.it

