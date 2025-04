Mesola e Comacchiese | il campionato si decide all' ultima giornata

Mesola che ha vinto in trasferta a Masi Torello e la Comacchiese in casa con il Castenaso; il campionato si deciderà quindi all’ultima giornata. I castellani non hanno dovuto sudare sette camicie per aver ragione della squadra guidata da "Bubu" Cappellari. "Alla fine del primo tempo eravamo già in vantaggio per 2-0 – ricorda il direttore sportivo Edoardo Biondi – nel secondo tempo abbiamo avuto un calo di rendimento e subìto un gol evitabile, di conseguenza abbiamo sofferto un po’ nel finale il forcing del Masi. Dovremo stare concentrati fino all’ultimo contro il Monte San Pietro, è vero che è già salvo, ma contro la capolista tutti ci tengono a far bella figura, come abbiamo constatato anche con la X Martiri". 🔗 Sport.quotidiano.net - Mesola e Comacchiese: il campionato si decide all'ultima giornata Il penultimo turno ha lasciato inalterati gli equilibri in testa alla classifica, con ilche ha vinto in trasferta a Masi Torello e lain casa con il Castenaso; ilsirà quindi all’. I castellani non hanno dovuto sudare sette camicie per aver ragione della squadra guidata da "Bubu" Cappellari. "Alla fine del primo tempo eravamo già in vantaggio per 2-0 – ricorda il direttore sportivo Edoardo Biondi – nel secondo tempo abbiamo avuto un calo di rendimento e subìto un gol evitabile, di conseguenza abbiamo sofferto un po’ nel finale il forcing del Masi. Dovremo stare concentrati fino all’ultimo contro il Monte San Pietro, è vero che è già salvo, ma contro la capolista tutti ci tengono a far bella figura, come abbiamo constatato anche con la X Martiri". 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Campionato di Promozione: Mesola e Comacchiese in lotta per la vittoria finale - Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la terzultima giornata di stagione regolare. Dopo un lungo equilibrio, domenica scorsa il girone C sembra aver preso una piega definitiva quantomeno per quanto riguarda la vittoria finale, che, al 99 per cento, si giocheranno la capolista Mesola (62) e l’ormai unica inseguitrice Comacchiese (59). I primi della classe ospiteranno oggi la quinta forza del campionato Valsetta Lagaro (54), mentre il team di Comacchio farà visita alla Portuense (29) in piena bagarre per non retrocedere. 🔗sport.quotidiano.net

Cagliari Juve 0-1: quarta vittoria consecutiva dei bianconeri in campionato! Decide la rete di Dusan Vlahovic - di Andrea BargioneCagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 Dopo il successo in campionato contro l’Inter la Juventus è arrivata all’Unipol Domus di Cagliari con l’intento di dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato. Dopo il passo falso con il Psv e la conseguente uscita dalla Champions League, i bianconeri rispondono sul campo e allungano la striscia di vittorie in Serie A. 🔗juventusnews24.com

Girone C di Promozione: Comacchiese accorcia sulla capolista Mesola - Continua a riservare sorprese la lotta per la vittoria finale nel girone C di Promozione. Anche in questa ‘pazza’ domenica sono maturati risultati a dir poco inaspettati e, a testimonianza di ciò, vi è il fatto che, delle prime sei della classe, solamente una è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. La capolista Mesola ha impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il Valsetta Lagaro, e, ad approfittare di questo mezzo passo falso della prima della classe, ci ha pensato la Comacchiese che, grazie al successo più sudato del previsto (2-1 in rimonta) centrato in casa della Portuense ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Coppa Italia Promozione “Maurizio Minetti”: il Futura Fornovo Medesano trionfa in finale, decide Cocchi; Centese: la griglia playoff e la regola dei 7 punti; Risultati Promozione Girone C - Emilia-Romagna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Promozione: Mesola in trasferta per la promozione, Comacchiese sfida Atletico Castenaso - Penultima giornata decisiva in Promozione: Mesola cerca la vittoria per la promozione, Comacchiese affronta Atletico Castenaso. 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionato di Promozione: sfide decisive per playoff e salvezza - Le squadre si preparano per la penultima giornata: Mesola e Comacchiese dominano, mentre altre lottano per playoff e salvezza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionato di Promozione: Mesola e Comacchiese in lotta per la vittoria finale - si giocheranno la capolista Mesola (62) e l’ormai unica inseguitrice Comacchiese (59). I primi della classe ospiteranno oggi la quinta forza del campionato Valsetta Lagaro (54), mentre il team ... 🔗msn.com