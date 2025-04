Mercogliano Sinergie contro la povertà educativa e la dispersione scolastica

Mercogliano. I dettagli di “Sinergie”, progetto finanziato tramite Bando per le Comunità Educanti 2020 dell’Impresa sociale “Con i Bambini” -. 🔗 Avellinotoday.it - Mercogliano, “Sinergie” contro la povertà educativa e la dispersione scolastica Voce ai ragazzi ed ai loro genitori. Conferenza stampa atipica quella in programma domani, mercoledì 30 aprile alle 10.30, presso l’Istituto Comprensivo. I dettagli di “”, progetto finanziato tramite Bando per le Comunità Educanti 2020 dell’Impresa sociale “Con i Bambini” -. 🔗 Avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Sinergie”, moduli formativi contro la povertà educativa minorile - Tempo di lettura: 2 minuti“Sinergie” è stato ritenuto, dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio Politiche sociali dell’Università degli studi di Salerno, un valido esempio di un progetto che considera centrale l’impegno pubblico e, dunque, meritevole di essere presentato nel corso della “Settimana della Sociologia”. “Sinergie” si sta realizzando a Mercogliano da circa un anno: l’obiettivo è dare una risposta al fenomeno della povertà educativa minorile, strettamente legata alla povertà economica, e che impedisce a bambini e ragazzi di avere accesso alle opportunità che potrebbero garantire ... 🔗anteprima24.it

“Contro la povertà e per la pace”: le idee della Fnp Cisl per uscire dalla crisi - Secondo i dati della Caritas, un bergamasco su dieci vive in povertà assoluta, l’8% di chi lavora non ce la fa ad arrivare a fine mese. Non cambiano le prospettive se a parlare è l’Inps: un anno fa erano 11.513 i Bergamaschi interessati a Rdc/Pdc. E ancora, negli anni dal 2019 al 2023 sono aumentate del 40,7% le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas per essere supportati. “Sono dati allarmanti che non devono a nostro parere lasciare nessuno indifferente e invece l’intervento dello Stato su questo fronte è venuto meno dopo la cancellazione del Reddito di Cittadinanza. 🔗bergamonews.it

Mercogliano, danneggia i cassonetti dei rifiuti e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 30enne - I Carabinieri della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 30enne di origini marocchine, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Danneggiamento, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. L’episodio si è verificato questa notte in via Nazionale Torrette... 🔗avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

A Mercogliano Sinergie contro la povertà educativa e la dispersione scolastica; “Sinergie”: a Mercogliano un murales contro la povertà educativa; Mercogliano: “Sinergie” tra Università, scuola, enti e associazioni per combattere la povertà educativa minorile; Anziano trovato privo di sensi ad Aiello del Sabato: mistero sull’identità del soccorritore. 🔗Se ne parla anche su altri siti