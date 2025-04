Mercedes GLC 300 svolta sostenibile

Mercedes GLC 300 è un Suv Diesel plug-in capace di unire comfort, prestazioni sportive e tecnologia avanzata. Dispone di un propulsore turbodiesel e un'unità ricaricabile, proponendo una vettura capace di offrire potenza, consumi ridotta e un'autonomia elettrica notevole, che può arrivare fino a 122 km. Misura 4.751 mm in lunghezza, 2.075 mm in larghezza e 1.640 mm in altezza. Il passo di 2.888 mm garantisce grande abitabilità per cinque passeggeri, mentre il bagagliaio parte da 470 litri e arriva a 1.680 se si abbassano i sedili. Le linee eleganti sono rese ancor più accattivanti dal frontale grintoso, con la tipica mascherina Mercedes e i fari a LED Pixel Light, disponibili su richiesta. Negli interni, realizzati con materiali premium, presenta un grande display verticale da 11,9 pollici per l'infotainment, affiancato da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. 🔗 Quotidiano.net

Nuova Mercedes GLC: nel 2026 arriva il restyling - La Mercedes-Benz sta lavorando a un restyling della GLC previsto per il 2026, con l’obiettivo di introdurre una versione completamente elettrica del popolare SUV. Attualmente, i dettagli ufficiali sono limitati, ma le informazioni disponibili suggeriscono alcune caratteristiche chiave. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali utilizzati a puro scopo esemplificativo, presi dal video del canale Youtube di Uncle Cars. 🔗ilgiornaledigitale.it

Mercedes GLC Coupé 300de 4MATIC: il compagno ideale per un viaggio attraverso l'Europa - Questo SUV coupé ibrido plug-in ha rappresentato un banco di prova interessante non solo per le sue caratteristiche dichiarate, ma soprattutto per la sua capacità di adattarsi a un viaggio complesso, che ha alternato autostrade, statali, percorsi alpini e tratti urbani. 🔗ilgiornale.it

