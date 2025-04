Mercedes-Benz Trucks a caccia del record di percorrenza in retromarcia

Mercedes-Benz Trucks punta a superare 100 km in retromarcia con il suo TIR elettrico eActros 600 in un tratto misto pista-strada.

Mercedes-Benz Trucks tenta un Guinness World Record con l’eActros 600 - Cento chilometri in retromarcia, senza interruzioni, a bordo di un camion elettrico. È l’obiettivo fissato da Mercedes-Benz Trucks, che il prossimo 4 giugno proverà a stabilire un nuovo Guinness World ... 🔗uominietrasporti.it