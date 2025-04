Mercato Napoli il sostituto di Anguissa arriva dalla Serie A | la scelta

Mercato del Napoli è pronto a delle svolte interessanti, con il club che ha scelto il sostituto del partente AnguissaIl Napoli comincia a pensare al Mercato estivo, con la prima finestra utile che si aprirà i primi 10 giorni di giugno. L’obiettivo del club è di farsi trovare pronto sin da subito per effettuare cessioni e acquisti, in modo tale da permettere ad Antonio Conte di lavorare con serenità già durante il ritiro di Dimaro.Nelle ultime settimane però in casa Napoli sta prendendo sempre più piede una clamorosa ipotesi di cessione per Frank Zambo Anguissa. Gli azzurri sembrano disposti a separarsi dal calciatore, con quest’ultimo che è voglioso di provare nuove esperienze dopo diverse stagioni in Italia. Manna, direttore sportivo, ha cominciato ad osservare diversi talenti in caso di partenza del camerunese. 🔗 Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il sostituto di Anguissa arriva dalla Serie A: la scelta Il calciodelè pronto a delle svolte interessanti, con il club che ha scelto ildel partenteIlcomincia a pensare alestivo, con la prima finestra utile che si aprirà i primi 10 giorni di giugno. L’obiettivo del club è di farsi trovare pronto sin da subito per effettuare cessioni e acquisti, in modo tale da permettere ad Antonio Conte di lavorare con serenità già durante il ritiro di Dimaro.Nelle ultime settimane però in casasta prendendo sempre più piede una clamorosa ipotesi di cessione per Frank Zambo. Gli azzurri sembrano disposti a separarsi dal calciatore, con quest’ultimo che è voglioso di provare nuove esperienze dopo diverse stagioni in Italia. Manna, direttore sportivo, ha cominciato ad osservare diversi talenti in caso di partenza del camerunese. 🔗 Spazionapoli.it

Su altri siti se ne discute

Addio Anguissa in estate: il Napoli ha già bloccato il sostituto - La notizia è circolata nel corso di questo pomeriggio in merito all’addio di Zambo Anguissa, calciatore tra i migliori dell’intero organico di Antonio Conte. Ma lo stesso Conte, dopo aver già perso un elemento importante come Kvara nel corso dell’ultima sessione di mercato, potrebbe vederlo partire per volontà proprio del camerunense, stando a ciò che è stato riportato da Radio Kiss Kiss. Il giornalista e conduttore Valter De Maggio, nel corso della sua trasmissione radiofonica, ha svelato che assieme alla sua famiglia avrebbe manifestato la volontà di salutare il Napoli. 🔗rompipallone.it

Addio Anguissa, scelto già sostituto se va via: il Napoli ha deciso - Il Napoli, in caso di addio di Frank Anguissa, ha scelto il sostituto. Il Napoli ha solamente pareggiato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Con lo 0-0 rimediato allo Stadio Luigi Penzo, visto lo scontro diretto vinto dall’Inter contro l’Atalanta, il team partenopeo ha visto aumentare a tre punti il proprio distacco dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. 🔗spazionapoli.it

Monza-Napoli, le ultimissime di formazione: dal ballottaggio Anguissa-Gilmour al sostituto di Neres - Per Monza-Napoli, Antonio Conte ha ancora pochissimi dubbi legati alla formazione: dal ballottaggio tra Anguissa e Gilmour al sostituto di Neres Ci sono ancora dei piccoli dubbi per Antonio Conte da sciogliere in vista della sfida odierna contro il Monza. Il tecnico del Napoli sa che dovrà fare a meno di Juan Jesus e Buongiorno e in conferenza stampa ha già annunciato la presenza in campo di Rafa Marin. 🔗spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Anguissa e Buongiorno fuori per infortunio: cosa è successo in Napoli-Torino; Laudisa: Vedremo il Napoli protagonista del mercato, su Conte…; Il Napoli ha scelto il sostituto in caso di partenza di Anguissa; Napoli, Anguissa diffidato verso l'Inter: Conte ha un'alternativa pronta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Seko Fofana per sostituire Zambo Anguissa? Il centrocampista è nel mirino degli azzurri già da tempo - Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare la SSC Napoli già il prossimo giugno. Il centrocampista potrebbe decidere di andare altrove anche visto ... 🔗dailynews24.it

Il Napoli ha scelto il sostituto in caso di partenza di Anguissa - Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato estivo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, dove lotterà su più fronti, ed uno dei profili più attenzionati, specie in previsione ... 🔗ilnapolionline.com

Napoli tradito, Anguissa resta in Serie A: arriva con lo sconto - Il futuro di Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli, ma comunque in Serie A. Il giocatore potrebbe arrivare con lo sconto ... 🔗rompipallone.it