Mercato Juventus | 50 milioni per quel bianconero! Novità sul futuro di un big | i due scenari in vista della prossima stagione

Mercato Juventus: 50 milioni per quel bianconero! Novità sul possibile futuro di Kolo Muani: cosa filtraLa Juventus, nella prossima estate, sarà chiamata a decidere anche il futuro di Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la richiesta del Paris Saint-Germain sarebbe di 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.Se il PSG darà il via libera per un’altra stagione in prestito, il club bianconero cercherà di trattenerlo. Due club di Premier League avrebbero già chiesto informazioni su Kolo Muani: il suo futuro in bianconero è ancora da scrivere. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juventus: 50 milioni per quel bianconero! Novità sul futuro di un big: i due scenari in vista della prossima stagione : 50persul possibiledi Kolo Muani: cosa filtraLa, nellaestate, sarà chiamata a decidere anche ildi Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la richiesta del Paris Saint-Germain sarebbe di 50di euro per la cessione a titolo definitivo.Se il PSG darà il via libera per un’altrain prestito, il clubcercherà di trattenerlo. Due club di Premier League avrebbero già chiesto informazioni su Kolo Muani: il suoinè ancora da scrivere. .com 🔗 Juventusnews24.com

