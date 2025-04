Mercato Juve trattative ferme per il rinnovo di quel bianconero | La speranza è di separarsi quest’estate La rivelazione non lascia dubbi

Mercato Juve, trattative ferme per il rinnovo di quel bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriMatteo Moretto e Fabrizio Romano hanno analizzato le prossime mosse del Mercato Juve soffermandosi sul futuro dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic.PAROLE – «L'idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest'estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. Sarà un estate di movimento e la Juve si sta già muovendo per un po' di attaccanti. A oggi le trattative sono assolutamente ferme, si fanno passi indietro più che in avanti. Le strade sono due: o si vende il calciatore in estate oppure si decide di andare in scadenza».

Conceicao Juve, le trattative per l’acquisto del numero 7 bianconero sono ferme! Ecco come stanno le cose allo stato attuale - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, le negoziazioni per l’acquisto del portoghese sono ferme! Ecco come stanno le cose Giungono novità sul calciomercato Juve. Su X Giovanni Albanese traccia la situazione che riguarda le operazioni di acquisto di Francisco Conceicao. Ecco come stanno le cose con il Porto in merito alla trattativa per l’acquisto del portoghese. PAROLE – «In questo momento i ragionamenti sul riscatto di Conceicao sono congelati, prima di tutto la Juventus deve capire quali competizioni dovrà affrontare il prossimo anno e quale sarà il progetto tecnico». 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 aprile - JUVE, RAGIONAMENTI SU VEIGA ... a meno che i due club non si mettano d'accordo nella finestra di mercato in programma d inizio giugno per il prolungamento della sua esperienza a Torino. 🔗tuttomercatoweb.com

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 aprile - In ogni sessione di mercato sono arrivate degli interessamenti per Manuel, ma è molto legato alla Juventus e non ha mai pensato ad altro che a questo". Momento difficile per il Milan e per ... 🔗tuttomercatoweb.com