Mercato Juve il Real Madrid si muove per un centrocampista voluto dai bianconeri! Florentino Perez si muove sotto consiglio di un ex Juve

Mercato Juve, il centrocampista voluto dai bianconeri è un obiettivo della Vecchia Signora: Perez affonda il colpo sotto consiglio dell’ex JuventinoIl Mercato Juve subisce una minaccia “blanca” per uno dei suoi obiettivi per l’estate. Questo è quanto si può apprendere da Radio Marca. Il soggetto che potrebbe sfilare dalla lista dei desiderata bianconeri è Sandro Tonali.Secondo i colleghi iberici, il Real Madrid si sarebbe inserito nella corsa al giocatore sotto suggerimento di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore della Juve è prossimo a lasciare la panchina dei galácticos, ma avrebbe dato ugualmente una dritta di Mercato a Florentino Perez in vista dell’estate. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juve, il Real Madrid si muove per un centrocampista voluto dai bianconeri! Florentino Perez si muove sotto consiglio di un ex Juve , ildaiè un obiettivo della Vecchia Signora:affonda il colpodell’exntinoIlsubisce una minaccia “blanca” per uno dei suoi obiettivi per l’estate. Questo è quanto si può apprendere da Radio Marca. Il soggetto che potrebbe sfilare dalla lista dei desiderataè Sandro Tonali.Secondo i colleghi iberici, ilsi sarebbe inserito nella corsa al giocatoresuggerimento di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore dellaè prossimo a lasciare la panchina dei galácticos, ma avrebbe dato ugualmente una dritta diin vista dell’estate. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Juve, i bianconeri guardano in casa Real Madrid: c’è la clamorosa voce dalla Spagna! Le ultimissime - Mercato Juve, i bianconeri provano il colpo dal Real Madrid? Ecco la clamorosa voce che arriva dalla Spagna! Le ultimissime Secondo quanto riportato da fichajes.net, il calciomercato Juventus sarebbe pronta a investire 25 milioni di euro per assicurarsi Fran Garcia, terzino sinistro del Real Madrid. Il giocatore è stato individuato come possibile sostituto di Andrea […] 🔗calcionews24.com

Mercato Juve: l’ex bianconero ha stregato il Real Madrid! 40 milioni per portarlo in Liga, cosa succede - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: l’ex calciatore bianconero è finito nel mirino del Real Madrid! 40 milioni per portarlo in Liga, cosa succede Il Real Madrid ha posato la sua lente d’ingrandimento su Dean Huijsen. Come riferito da Marca, l’ex difensore della Juve, ora rivelazione al Bournemouth, è un profilo gradito alle Merengues in vista dell’estate. Tra tutti i candidati individuati dalla dirigenza madrilena, il difensore spagnolo – con passaporto olandese – è il preferito anche per la giovane età, 19 anni, ed è visto come un acquisto in prospettiva. 🔗juventusnews24.com

Huijsen Juventus è già un rimpianto? Sulle tracce del centrale ora anche il Real Madrid: il prezzo di mercato - di Redazione JuventusNews24Huijsen Juventus è già un rimpianto? Sulle tracce del difensore centrale ora c’è anche il Real Madrid: il prezzo di mercato secondo il Bournemouth In estate ha lasciato la Juventus a titolo definitivo e ha scelto la Premier League per provare ad affermarsi ad alti livelli, ora dopo pochi mesi al Bournemouth rischia di diventare già un rimpianto. Sulle tracce di Dean Huijsen, ex bianconero classe 2005, ora ci sarebbe anche il Real Madrid. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Richiesta accettata, Juve-Real: si può chiudere l’affare; Juventus-Real Madrid, pronta offertona per comprare… / Mercato; Juventus, riporta a casa Pintus: la crisi del Real Madrid offre lo spiraglio, il re dei preparatori come colpo di mercato; Cambiaso e Huijsen, mercato da top: City e Real Madrid fanno sul serio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Real Madrid: ecco chi sarà il successore di Ancelotti - Carlo Ancelotti vicino all'addio al Real Madrid: Santiago Solari potrebbe prendere in mano la squadra per il Mondiale per Club. 🔗msn.com

Marca - Real Madrid, Ancelotti consiglia Tonali - Carlo Ancelotti e il Real Madrid, una bellissima storia d`amore che volge al termine. Ma che si chiuderà con tutti gli onori del caso, per la grandezza della persona. 🔗msn.com

Dalla Spagna - Real Madrid su Tonali: a fare il suo nome ai blancos è stato… - Stando a quando afferma Radio Marca, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan sarebbe finito sulla lista degli acquisti dei blancos su suggerimento di ... 🔗tuttojuve.com