Mercato Inter in estate il cambio di rotta col passato | Ci sono le risorse economiche per farlo!

Mercato Inter, in estate il cambio di rotta col passato: «Ci sono le risorse economiche per farlo!». Il punto sulla strategia nerazzurraQuello estivo sarà un Mercato Inter all’insegna del cambiamento. Non che siano previsti molti cambi rispetto alla rosa attuale a disposizione di Simone Inzaghi, ma cambierà il modo d’agire, anche grazie alla nuova proprietà Oaktree. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il poter arrivare in lotta su tutti i fronti dovrà divenire una regola e non un’eccezione. Questa la strategia dei nerazzurri sul Mercato.Mercato Inter – «Non c’è dubbio che il fatto di essere arrivati in corsa su tutti i fronti ad aprile sia un merito. L’obiettivo è far sì che questo diventi la regola, non l’eccezione .. Non c’è tempo di invertire la rotta ormai, evidentemente. C’è da gestire e lavorare sulla testa, da qui a fine maggio. 🔗 Internews24.com - Mercato Inter, in estate il cambio di rotta col passato: «Ci sono le risorse economiche per farlo!» , inildicol: «Cileper!». Il punto sulla strategia nerazzurraQuello estivo sarà unall’insegna del cambiamento. Non che siano previsti molti cambi rispetto alla rosa attuale a disposizione di Simone Inzaghi, ma cambierà il modo d’agire, anche grazie alla nuova proprietà Oaktree. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il poter arrivare in lotta su tutti i fronti dovrà divenire una regola e non un’eccezione. Questa la strategia dei nerazzurri sul– «Non c’è dubbio che il fatto di essere arrivati in corsa su tutti i fronti ad aprile sia un merito. L’obiettivo è far sì che questo diventi la regola, non l’eccezione .. Non c’è tempo di invertire laormai, evidentemente. C’è da gestire e lavorare sulla testa, da qui a fine maggio. 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato Inter, il cambio di rotta significativo tracciato da Oaktree: cosa aspettarsi in estate tra entrate e uscite? - di RedazioneMercato Inter, il cambio di rotta significativo tracciato da Oaktree: cosa aspettarsi in estate tra entrate e uscite? Arrivano alcuni indizi Da quando ha preso il comando Oaktree, la linea del mercato Inter ha cominciato a cambiare. In estate lo farà in modo ancora più netto, tracciando una linea di divisione rispetto alla gestione passata. Basta colpi a parametro zero e per giocatori avanti con l’età, sì ad investimenti su profili di prospettiva, con possibili cessioni anche illustri. 🔗internews24.com

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Mercato Inter, il piano ringiovanimento partirà in estate! Quali idee per l’attacco? - di RedazioneMercato Inter, il piano ringiovanimento partirà in estate! Quali idee per l’attacco? L’analisi del Corriere dello Sport Cosi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sui futuri piani del calciomercato Inter. Ecco nello specifico la situazione per quanto riguarda l’attacco: ATTACCANTI– «In ogni caso, il prossimo mercato tornerà a vedere un’Inter particolarmente attiva. Si interverrà in tutti i reparti, procedendo sulla linea di un ringiovanimento della rosa. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, cambio immediato per Bastoni: Inzaghi in ansia; Dall’Inter al Milan, l’affare si chiude a 30 milioni: l’incredibile “cambio maglia” infiamma il mercato; Cristiano Ronaldo, l’ultima follia mercato: “All’Inter per giocare il Mondiale”; Inter, dai Taremi ai Sucic: come cambia il mercato. Investimenti su Appiano ed estate frizzante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter in corsa su tutto deve diventare regola. Mercato cambierà, “ci sono le risorse economiche” - Inzaghi ha gestito al meglio la rosa senza di fatto avere avuto un mercato in estate e con i giocatori con un anno in più ... 🔗fcinter1908.it

Inter, estate di cambiamenti: Arnautovic, Correa, Taremi e Asllani verso l’addio - Il mercato estivo 2025 dell'Inter prevede cambiamenti, con Arnautovic, Correa, Taremi e Asllani che potrebbero lasciare il club. 🔗milanosportiva.com

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione: svelati i piani della dirigenza - Il derby di ieri è stata l'ennesima riprova del fatto che l'Inter ha bisogno di nuove leve per rinforzare l'organico. Gianluca Di Marzio ha svelato quali sono i piani della società nerazzurra. 🔗spaziointer.it