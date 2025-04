Mentre ara il suo terreno agricolo trova trova una pistola e sei proiettili

terreno agricolo di sua proprietà adiacente all'abitazione, quando ha rinvenuto uno strano barattolo, che ha aperto trovando una pistola e dei proiettili. E' quanto è successo a un uomo di Sabaudia, che ha immediatamente lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze 112.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica delle Palme 2025: il cardinale Sandri presiede la celebrazione in piazza San Pietro mentre il Papa continua il suo recupero - Roma (Città del Vaticano), 12 aprile 2025 – La Domenica delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa, è stata celebrata in Piazza San Pietro dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, su delega del Papa. Questa celebrazione rievoca l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e dà il via al Triduo Pasquale, che culminerà con la Pasqua. La celebrazione, presieduta dal cardinale Sandri, ha visto la distribuzione di 150 palme e 200. 🔗ilfaroonline.it

Malore fatale mentre attende il suo turno dal medico: muore un 40enne - Lottava contro una grave malattia e spesso si recava dal suo medico curante per visite e consulti. Ma nel primo pomeriggio di oggi un malore lo ha stroncato proprio mentre, nello studio medico,... 🔗quotidianodipuglia.it

«Mentre c’erano i funerali di mio figlio i ladri hanno svuotato il suo magazzino» - Sono entrati quando nessuno poteva controllare, a poche ore dalla sua morte, mentre famiglia e amici lo ricordavano nel loro dolore. Mentre a Piacenza erano in corso i funerali di Matteo Botteri, commerciante di 45 anni che aveva realizzato anche il sogno di aprire una boutique a Ibiza, i ladri svuotavano il suo magazzino nel centro della città emiliana portando via capi e calzature per un valore di 100mila euro. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

