Mens sana in corpore sano un progetto per promuovere tra i giovani l’adozione di stili di vita sostenibili

Mens sana in corpore sano è un progetto nazionale del Modavi promosso dal Campus della salute insieme all’associazione progetto Alfa e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che intende coinvolgere studenti dai 7 ai 14 anni e ragazzi dai 15 ai 30 anni in attività che informino, sensibilizzino ed educhino all’adozione di stili di vita sani e sostenibili, coinvolgendo direttamente anche gli Istituti Scolastici, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad una corretta e sana alimentazione e promuovere il benessere per tutti in maniera equa ed inclusiva”,: a parlare è il presidente nazionale del Modavi Francesco Piemonte che ha fortemente voluto l’iniziativa.Il progetto intende promuovere una agricoltura sostenibile attraverso l’Educazione ambientale e alimentare, nonché la salvaguardia della biodiversità e valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti. 🔗 inè unnazionale del Modavi promosso dal Campus della salute insieme all’associazioneAlfa e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che intende coinvolgere studenti dai 7 ai 14 anni e ragazzi dai 15 ai 30 anni in attività che informino, sensibilizzino ed educhino aldidisani e, coinvolgendo direttamente anche gli Istituti Scolastici, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad una corretta ealimentazione eil benessere per tutti in maniera equa ed inclusiva”,: a parlare è il presidente nazionale del Modavi Francesco Piemonte che ha fortemente voluto l’iniziativa.Ilintendeuna agricoltura sostenibile attraverso l’Educazione ambientale e alimentare, nonché la salvaguardia della biodiversità e valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mens sana in corpore sano, un progetto per promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili - “Mens sana in corpore sano è un progetto nazionale del Modavi promosso dal Campus della salute insieme all’associazione Progetto Alfa e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che intende coinvolgere studenti dai 7 ai 14 anni e ragazzi dai 15 ai 30 anni in attività che informino, sensibilizzino ed educhino all’adozione di stili di vita sani e sostenibili, coinvolgendo direttamente anche gli Istituti Scolastici, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad una corretta e sana alimentazione e promuovere il benessere per tutti in ... 🔗ildenaro.it

Mens sana in corpore sano. I tanti benefici dello sport - Lo sport è da sempre considerato una pratica fondamentale per il benessere fisico e mentale. Non solo contribuisce a migliorare la salute del corpo, ma gioca un ruolo cruciale anche nel rafforzamento della mente, agendo come un potente strumento per prevenire malattie, migliorare l’umore e potenziare le capacità cognitive. Gli effetti positivi dello sport sono documentati da numerosi studi scientifici e sono evidenti sia nella vita quotidiana che in contesti più specifici, come la riabilitazione e la gestione dello stress. 🔗lanazione.it

Città della Scienza, Mens sana in corpore sano: weekend dedicato all’alimentazione consapevole - Città della Scienza dedica il weekend del 22 e 23 febbraio 2025 al tema cruciale dell’alimentazione consapevole, con un programma ricco di laboratori interattivi pensati per coinvolgere e formare le nuove generazioni. Il titolo “Mens sana in corpore sano” riassume perfettamente l’obiettivo: promuovere uno stile di vita sano attraverso la comprensione dei principi di una corretta alimentazione. Tra le attività in programma: Orto dei colori(per i bimbi dai 3 ai 6 anni): una lettura animata introduce i bambini al fantastico mondo dei colori di frutta e verdura, svelandone le proprietà ... 🔗ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mens sana in corpore sano, un progetto per promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili; Mens sana in corpore sano: dopo millenni il detto è confermato da uno studio; Mens sana in corpore sano: scherma scuola di vita; Concluso il progetto Mens sana in corpore sano, grande la partecipazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Mens sana in corpore sano”, educare i più giovani alla salute e al benessere - Colao: nella patria della dieta mediterranea i ragazzi non conoscono i principi fondamentali di questo stile di vita ... 🔗ilroma.net

Mens sana in corpore sano: crema di cassata al bicchiere - A cura di DANIELA PASINI TORONTO - Nuovo appuntamento con le ricette per il nostro benessere, semplici e leggere, per prenderci cura del nostro corpo: ricette della tradizione italiana contadina per r ... 🔗corriere.ca

Mens sana in corpore sano: sfida filosofica e poetica, la donna nella storia - BARLETTA - "Mens sana in corpore sano" così recitava la famosa locuzione di Giovenale. Cosa voleva dire esattamente? "Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano", una frase ... 🔗giornaledipuglia.com