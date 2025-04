Meningite sciolta la prognosi per la 18enne ricoverata al Santa Maria della Misericordia

della 18enne ricoverata al Santa Maria della Misericordia per una Meningite da meningococco da sabato 26 aprile. Per la ragazza , rende noto l'Azienda ospedaliera di Perugia, è stata sciolta la prognosi e nella giornata è previsto il trasferimento nel reparto di Malattie.

Caso di meningite a Perugia, medici sciolgono prognosi studentessa. Per la 18enne disposto trasferimento in malattie infettive - E' stata sciolta la prognosi per la ragazza di 18 anni ricoverata sabato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a causa di meningite da neisseria meningitidis (meningococco). E' quanto ... 🔗corrieredellumbria.it

Migliorano condizioni giovane ricoverata con meningite - Migliorano le condizioni della diciottenne ricoverata sabato scorso all'ospedale di Perugia causa di una meningite da Neisseria meningitidis (meningococco). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Sta meglio la 18enne perugina che ha contratto la meningite - La giovane è ricoverata all'ospedale di Perugia e sta reagendo alle terapie antibiotiche. Non ci sono altri casi, secondo la Usl Umbria 1 ... 🔗rainews.it