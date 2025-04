Memorial Lippi | Il Vismara si illumina con le leggende rossonere

Lippi: ecco le leggende rossonere che saranno presente nella dodicesima edizione 🔗 Pianetamilan.it - Memorial Lippi: Il Vismara si illumina con le leggende rossonere Si rinnova l'appuntamento con il ricordo di Claudio: ecco leche saranno presente nella dodicesima edizione 🔗 Pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sequoie Music Park 2025: un mese di stelle della musica illumina l’estate bolognese - Dopo il successo della scorsa edizione, il Sequoie Music Park è pronto a infiammare nuovamente l’estate bolognese. Nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse, dal 17 giugno al 20 luglio, si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale per un mese all’insegna della grande musica e della condivisione. La rassegna, organizzata da Unipol Arena, si presenta con un cartellone eclettico e imperdibile, capace di abbracciare diversi generi musicali e di attrarre un pubblico variegato. 🔗ildenaro.it

Milan Primavera, sconfitta di misura dalla Doria, è 1-2 al Vismara - La gara di ieri sera tra Milan Primavera e Sampdoria valida per la trentunesima giornata del campionato di Primavera 1 è terminata col punteggio di 1-2. Sconfitta di misura che potrebbe nascondere delle insidie ben profonde per i ragazzi di Mister Guidi. Per il Milan era una sfida da vincere: si parlava infatti di una lotta alla Davide contro Golia, con i rossoneri al sesto posto a 51 punti e i blucerchiati che occupavano con 19 punti il diciannovesimo posto. 🔗dailymilan.it

Giornata mondiale del Parkinson, AbbVie per 'Spark the night' si illumina di blu - Insieme ai monumenti di tutto il mondo come segno di supporto anche ai 300mila pazienti italiani Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Il colore blu, simbolo della Giornata mondiale del Parkinson, illuminerà questa notte anche la facciata del polo produttivo AbbVie di Campoverde, in provincia di 🔗ilgiornaleditalia.it