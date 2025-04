Sport.quotidiano.net - Memorial Claudio Papini: Successo per le squadre spezzine al torneo giovanile di Rimini

Nel classico ed importantea livellonazionale ‘’ organizzato ae giunto alla 17ª edizione, dedicato appunto ad uno spezzino illustre, di sicuro uno dei più apprezzati insegnanti di pallacanestro italiani di sempre. Dopo aver allenato al Dlf,approdò in Romagna dove per 20 anni rivestì la figura di responsabile del settoredie a lui si deve la scoperta di Carlton Myers, si sono messe in grande evidenza duedel territorio. Una è la squadra Under 17 nata dalla collaborazione tra la Scuola Basket Diego Bologna (giovanili Tarros Spezia) e la Golfo dei Poeti con in aggiunta due ragazzi in prova da Arezzo, l’altra è quella dei 2011 del Canaletto che bissa ildell’anno scorso. Oltre 150partecipanti da tutta Italia e in tutte le categorie giovanili hanno partecipato al ‘’; nella categoria Under 17 la compagine spezzina dopo aver vinto il proprio girone (dei 4 previsti a 4ciascuno) chiudendo davanti a Imola, Torino e Monza, si è arresa solo in semifinale di fronte alla squadra del Sant’Arcangelo di Romagna, che poi ha vinto anche ile che tra l’altro annovera tra le proprie fila due ragazzi che fanno parte della nazionale di categoria. 🔗 Sport.quotidiano.net