Meloni | Italia-Turchia alleate e amiche

Meloni, al Business Forum italo-turco sottolineando la capacità dell'Italia di "attrarre investimenti", perché "è solida economicamente e stabile politicamente, e questo fa la differenza". Italia e Turchia sono "nazioni alleate e amiche", aggiunge. "I nostri tessuti produttivi industriali sono fortementeinterconnessi e complementari"."Rafforziamo collaborazione" anche su energia. 🔗 20.25 "L'obiettivo comune al quale lavoriamo con i nostri partner turchi è quello di rafforzare l'autonomia industriale europea e mediterranea". Così la premier, al Business Forum italo-turco sottolineando la capacità dell'di "attrarre investimenti", perché "è solida economicamente e stabile politicamente, e questo fa la differenza".sono "nazioni", aggiunge. "I nostri tessuti produttivi industriali sono fortementeinterconnessi e complementari"."Rafforziamo collaborazione" anche su energia. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Shaila punta Zeudi al GF: “Vicina a me e Chiara solo dopo aver litigato con Helena. Non vuole amiche, ma alleate” - Dopo l'avvicinamento degli scorsi giorni, Shaila Gatta sembra aver cambiato idea in modo radicale su Zeudi Di Palma. In un confronto recente, l'ex di Striscia La Notizia l'ha accusata di essersi avvicinata a loro solo dopo aver litigato con Helena Prestes: "Credo che sia molto più giocatrice che amica, noi siamo uno strumento per te".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Vertice con Erdogan a Roma, Meloni: "Turchia nazione amica e alleata" - I due leader hanno discusso delle "misure per rafforzare la cooperazione" tra i due Paesi e di questioni regionali e globali in un bilaterale a Villa Pamphilij. Circa 500 realtà imprenditoriali dei du ... 🔗msn.com

Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia” ... 🔗tg24.sky.it

Italia-Turchia, Erdogan: “Le nostre relazioni sono migliorate, importante l’approccio di Meloni” - Intesa tra la premier e il presidente turco sugli scambi commerciali: "L'obiettivo nel medio periodo è di giungere a un interscambio di 40 miliardi di dollari" ... 🔗dire.it