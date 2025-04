Meloni | Tra Usa ed Europa serve un accordo vero Che ci si incontri a Roma o altrove io avrò comunque dei meriti

Europa e Usa ci vuole un accordo vero. Che sia a Roma o altrove io avrò comunque dei meriti

Dazi, Conte attacca: “Meloni chiami Trump e gli dica ‘Italia first’ ed ‘Europa first’. È lo scendiletto Usa”. Su La7 - “Se fossi stato presidente del Consiglio, avrei sicuramente chiamato Trump, come peraltro è successo in passato, e gli avrei detto: ‘Caro Donald, tu stai avviando uno scontro, ma sappi che l’Italia non potrà che essere compattamente con l’Unione Europea. Mi auguro che potremo trovare un compromesso, ma se tu dici America First, io dirò sempre Italia First ed Europa First’. E soprattutto, se fossi stato presidente del Consiglio, non avrei mai commesso l’errore che è stato fatto dalla Meloni“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, Meloni in missione da Trump il 17 aprile. I media americani: “Ottima mediatrice tra gli Usa e l’Europa” - Missione dazi, per Giorgia Meloni, che il 17 aprile sarà a Washington per un incontro con Donald Trump. Obiettivo: difendere gli interessi nazionali, ma anche provare a fare da “mediatrice” con la Ue, ruolo che oggi il più autorevole media americano suo temi di politica, “Politico”, nella sua edizione europea, considera molto promettente. La sfida, in uno scenario dominato dall’incertezza sul futuro che anche oggi vede le Borse mondiali in fibrillazione, è “azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”. 🔗secoloditalia.it

Sui dazi Giorgetti rompe l’asse con Meloni e si allinea a Salvini: «Trattiamo con gli Usa anche senza Europa» - Incassa, dicendo di non essersi arrabbiato come quando perde la sua squadra del cuore (il Southampton) il fatto che mentre lui è in conferenza stampa a spiegare l’intervento sulle bollette di 3 miliardi, appena approvato in Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni posta sui social un video sullo stesso argomento. Ma nel merito, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, prende le distanze in più di un passaggio dalle scelte fatte dalla premier. 🔗open.online

