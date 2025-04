Meloni | Tra Stati Uniti ed Europa serve un accordo vero Che ci si incontri a Roma o altrove io avrò comunque dei meriti

Europa e Usa ci vuole un accordo vero. Che sia a Roma o altrove io avrò comunque dei meriti. La tregua annunciata da Putin è decisamente insufficiente. Il Primo maggio agiremo per la sicurezza sul lavoro 🔗 Xml2.corriere.it - Meloni: «Tra Stati Uniti ed Europa serve un accordo vero. Che ci si incontri a Roma o altrove io avrò comunque dei meriti» La premier: trae Usa ci vuole un. Che sia aiodei. La tregua annunciata da Putin è decisamente insufficiente. Il Primo maggio agiremo per la sicurezza sul lavoro 🔗 Xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

Giorgia Meloni: evitare la guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa - "Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui dazi intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana, nel cortile d'onore di Palazzo Chigi. 🔗quotidiano.net

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

Meloni “Soddisfazione per l’esito dei colloqui di Gedda, sostegno agli sforzi degli Stati Uniti” - ROMA (ITALPRESS) – “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie con soddisfazione l’esito dei colloqui tenutisi a Gedda tra gli Stati Uniti e l’Ucraina, con particolare riferimento alla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni e alla ripresa dell’assistenza americana a Kiev. L’Italia sostiene pienamente gli sforzi degli Stati Uniti, sotto la guida del presidente Trump, a favore di una pace giusta che garantisca la sicurezza di lungo periodo dell’Ucraina. 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Intervista a Giorgia Meloni: «Trump-Zelensky, momento storico, un regalo del Papa. Tra Usa e Ue serve un accordo vero»; Giorgia Meloni e il voto da premier: «Per me è un 6. Tra Ue e Usa serve un accordo, il Primo Maggio una legge sulla sicurezza del lavoro; Dopo il viaggio di Meloni a Washington. Italia e Stati Uniti verso una relazione privilegiata?; Corsa a incontrare Trump ai funerali, una sola certezza: «Vedrò Meloni». 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni da Trump per provare a risolvere tensioni tra Usa ed Europa su dazi - WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ospiterà oggi la premier Giorgia Meloni, che tenterà di fare da ponte tra Washington e l'Europa in un momento di crescenti tensioni ... 🔗msn.com

Meloni convince Washington e rassicura Bruxelles. L’analisi di Rizzo (Ac) - Meloni rafforza il proprio ruolo internazionale e guadagna influenza anche a Bruxelles. Mentre l’Ue cerca una strategia comune con gli ... 🔗formiche.net

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - Dopo l’incontro con Trump, Meloni annuncia più gas dagli Stati Uniti e investimenti italiani in America, spingendo l’Italia verso una nuova dipendenza energetica a stelle e strisce ... 🔗quifinanza.it