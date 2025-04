Meloni | Ragazzi non seguite falsi profeti

Ilgiornale.it - Meloni: "Ragazzi, non seguite falsi profeti" A 50 anni dall'assassinio di Sergio Ramelli, FdI chiede a Sala di intitolargli anche una via a Milano. Albertini: "Lo faremo noi". La Russa: "Sia memoria condivisa" 🔗 Ilgiornale.it

Meloni al vertice "anti Trump", ragazzi accoltellati al bar, protesta dei cantanti dopo Sanremo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 17 febbraio 2025. L'Europa e il vertice "anti Trump" L'Europa ai margini nella trattativa a tre Usa-Russia-Ucraina per la pace. Questo lo scenario che si è delineato nelle... 🔗europa.today.it

“State calmi, ragazzi”: la politica estera secondo Meloni nell’intervista della premier al Financial Times - C’è chi media tra due parti in conflitto per costruire ponti. E c’è chi gioca a fare l’equilibrista per non scontentare nessuno, ma finisce per scontentare tutti. Giorgia Meloni, in un’intervista al Financial Times ha messo in scena l’ennesimo numero da mimo diplomatico, vendendo incertezza come prudenza, ambiguità come strategia, e subalternità come mediazione. “Costruttrice di ponti” o portavoce trumpiana? L’Italia, dice, non dovrà scegliere tra Europa e Stati Uniti perché sarebbe “infantile”. 🔗lanotiziagiornale.it

La figlia 15enne si tolse la vita lei ora lavora per i ragazzi: “Giorgia Meloni mi ha ringraziato” - Mirna Mastronardi, la mamma di Dea, racconta come la tragedia l’ha travolta motivandola a un nuovo impegno nel sociale. In passato era stata nominata cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per il suo lavoro accanto ai pazienti oncologici 🔗repubblica.it

Meloni: "Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli" - La presidente del Consiglio ha inviato un videomessaggio per l'anniversario della morte del giovane militante del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa, definendo la sua uccisione "brutale quanto as ... 🔗tg24.sky.it

Sergio Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni: «C’è ancora chi crede all’odio» - Per chi come lei è cresciuta a destra, la ricorrenza non poteva passare sotto silenzio. E infatti Giorgia Meloni dedica un lungo videomessaggio alla memoria di Sergio Ramelli, il ... 🔗ilmessaggero.it

Meloni a Pd: "Non seguo pedissequamente Ue né Usa, sto con Italia" - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2025 "Ai colleghi del Pd voglio dire che non mi sono chiare alcune cose ... la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle ... 🔗msn.com