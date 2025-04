Meloni pensa un provvedimento 1 Maggio e intanto accoglie con una parata di ministri Erdogan

Maggio festa dei lavoratori con tanto di Concertone nella poca amichevole piazza San Giovanni. Ecco perché da giorni – e la ricerca conti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Meloni pensa un "provvedimento 1° Maggio" e intanto accoglie con una parata di ministri Erdogan Leggi su Ilfoglio.it Non si vive di sola geopolitica. Specie alla vigilia del 1°festa dei lavoratori con tanto di Concertone nella poca amichevole piazza San Giovanni. Ecco perché da giorni – e la ricerca conti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Approfondimenti da altre fonti

Meloni irritata con Macron pensa di disertare il vertice, poi cede - Giorgia Meloni non ha gradito il formato scelto da Emmanuel Macron per il vertice di Parigi sulla crisi ucraina. La premier italiana si è lamentata dell’assenza di alcuni attori chiave dell’Europa orientale, come i Paesi baltici, ritenendo “assurdo” che non siano stati coinvolti. Ha cercato di sottrarsi al summit, ventilando l’ipotesi di un collegamento da remoto o adducendo problemi di agenda, ma alla fine ha dovuto cedere. 🔗thesocialpost.it

Dazi, Meloni: «Misura sbagliata». E il governo pensa ad aiuti per i comparti più colpiti - ROMA «Risposte adeguate» per «difendere le nostre produzioni» qualora «necessario», ovvero se l?Europa si ritrovasse con le spalle al muro. E? con... 🔗ilmessaggero.it

Renzi: “Calenda pensa che Meloni sia una brava leader, io che è incapace” - PERUGIA – “Almeno smetteremo di dire che con Carlo Calenda c’e’ discussione per questioni psicologiche. No. Calenda pensa che Giorgia Meloni sia una brava leader, io che non sia una brava leader. Che sia incapace. Questa e’ la differenza tra me e Calenda”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro ‘L’Influencer’ a Perugia. “I volenterosi? Un’operazione importante quella a livello internazionale. 🔗lopinionista.it

Ne parlano su altre fonti

Dl bollette slitta, Meloni chiede 1 miliardo in più. Giorgetti non ci sta. Spada: Aiuti a imprese contro caro bollette. Ue pensa a modifiche su aiuti di Stato e CO2; Caso Almasri, Meloni: da Lo Voi atto voluto, indagarmi è danno alla nazione; Governo lavora al caro bollette, vertice con Meloni; Giorgia Meloni e il caso Almasri, Nordio in Parlamento: «Pasticcio dell'Aia, non faccio il passacarte». Schlein: «Parla da difensore di un torturatore». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meloni, contatti con Trump e von der Leyen. Irritazione per i funzionari Ue che hanno cercato «scorciatoie» - Sarà tutto in divenire in questa giornata particolare. Perché — come ha scritto Simone Canettieri sul Foglio — davvero Meloni «pensa solo ai funerali del Papa». Diplomatici di rango ... 🔗roma.corriere.it

Papa, Meloni: grande politica pensa al bene comune a lungo termine - (Il Sole 24 ORE) L'intervento del presidente del consiglio Papa Francesco: Meloni in Parlamento: "Ha rotto gli schemi ed è entrato nel cuore della gente" (Tgcom24) La cerimonia dovrebbe durare ... 🔗informazione.it

Il viaggio di Giorgia Meloni a Washington irrita la Francia: «Pensa di essere più forte da sola?». Poi la correzione - Ne parlano anche altri giornali Giorgia meloni sarà la prima leader a incontrare, il prossimo 17 aprile, il presidente Trump dopo l'annuncio della tregua di 90 giorni sui dazi. Si allenta la ... 🔗informazione.it