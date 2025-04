Meloni | misure per sicurezza sul lavoro

sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". Poi: serve "riavvicinare Usa e Ue". 🔗 8.24 "In vista del Primo Maggio pensiamo a interventi concreti per lasul, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". Poi: serve "riavvicinare Usa e Ue". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Giorgia Meloni e il voto da premier: «Per me è un 6. Tra Ue e Usa serve un accordo, il Primo Maggio una legge sulla sicurezza del lavoro» - Giorgia Meloni come voto da premier si dà «sei, come sa chiunque mi conosca». Perché lei non è mai soddisfatta, «soprattutto di me. Penso sempre che si debba fare di meglio e di più. Più si sale e più è facile scendere, ce l’ho presente da sempre». In un’intervista rilasciata a Paola Di Caro e pubblicata sul Corriere della Sera la presidente del Consiglio italiana dice che tra Stati Uniti e Unione Europea serve un accordo sui dazi. 🔗open.online

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

