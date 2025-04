Meloni l' unica a essere ascoltata Senaldi smaschera il gioco di Trump

Senaldi che ha messo in evidenza gli stretti rapporti tra Meloni e Trump e gli scenari futuri della politica internazionale. "Nella storia recente la Meloni è stata l'unica premier che è stata ascoltata in qualche modo dalla Casa Bianca. E' chiaro che Trump è in difficoltà. E' come il pokerista che cambia quattro carte perché non ha in mano il gioco. Vogliamo nasconderci che l'America stava perdendo la guerra con la Cina e, nel lungo periodo, era destinata a perderla? E se non ribaltava il tavolo l'avrebbe persa. Probabilmente Trump non avrebbe pagato dazio perché la perderà tra 15-20 anni ma era una deriva inevitabile e qualcosa andava fatto.

Meloni da Trump, Weber “Bene incontro, l’importante è essere uniti” - ROMA (ITALPRESS) – “E’ bene che Meloni abbia questo incontro” con Trump. A parlare, in un’intervista a Repubblica, è il presidente del Ppe, il tedesco Manfred Weber, alla vigilia del congresso che dovrebbe confermarlo alla guida dei popolari europei. Meloni “sa che solo insieme possiamo ottenere risultati. L’unità è necessaria. In questo momento difficile con gli Usa, sono utili tutti i canali”, aggiunge Weber. 🔗unlimitednews.it

