Meloni loda Zelensky ma striglia Putin | Tre giorni di tregua non bastano Serve pace giusta

Meloni si dice soddisfatta della decisione del leader ucraino di dirsi pronto ad una tregua. "Ora è la Russia che deve dimostrare la stessa cosa", ha tuonato il premier, aggiungendo che la tregua di tre giorni annunciata da Valdimir Putin in occasione dell'80esimo anniversario della liberazione del Paese dal nazismo al momento non è affatto sufficiente

