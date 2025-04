Meloni | L' incontro Trump - Zelensky un momento bellissimo Forse l' ultimo regalo di Papa Francesco

momento di enormi cambiamenti mondiali sia la capacità di mettersi in discussione, di capire, di trattare. E di studiare. Lo faccio continuamente, perché tutto intorno a noi è in movimento frenetico e non di si può far trovare impreparati". Dunque, Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera spiega che "leggo semplificazioni banali, analisi surreali, rispetto a un contesto che sta mettendo in discussione tutte le certezze che avevamo. E la cosa davvero difficile, per chi si trova al mio posto, è che qualsiasi cosa accada, in qualsiasi parte del mondo, ha un impatto anche su di noi". "Leggo sulla stampa - ribadisce la presidente del Consiglio - di molte cose che mi preoccuperebbero, ma la verità è che le mie preoccupazioni viaggiano spesso a un altro livello rispetto al dibattito politico italiano. 🔗 Agi.it - Meloni: "L'incontro Trump - Zelensky un momento bellissimo. Forse l'ultimo regalo di Papa Francesco" AGI - "Credo che quello che serve in questodi enormi cambiamenti mondiali sia la capacità di mettersi in discussione, di capire, di trattare. E di studiare. Lo faccio continuamente, perché tutto intorno a noi è in movimento frenetico e non di si può far trovare impreparati". Dunque, Giorgiain un'intervista al Corriere della Sera spiega che "leggo semplificazioni banali, analisi surreali, rispetto a un contesto che sta mettendo in discussione tutte le certezze che avevamo. E la cosa davvero difficile, per chi si trova al mio posto, è che qualsiasi cosa accada, in qualsiasi parte del mondo, ha un impatto anche su di noi". "Leggo sulla stampa - ribadisce la presidente del Consiglio - di molte cose che mi preoccuperebbero, ma la verità è che le mie preoccupazioni viaggiano spesso a un altro livello rispetto al dibattito politico italiano. 🔗 Agi.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il lungo addio a Francesco: San Pietro stracolma, 200 mila persone ai funerali. Trump vede Zelensky, fissato nuovo incontro dopo la cerimonia | ?Ci sono Meloni e Mattarella: orari e corteo - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro 🔗xml2.corriere.it

Meloni sente Trump: la telefonata prima dell'incontro con Zelensky - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump, anche in vista dell'incontro che domani terrà a Londra con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In una nota diramata ieri, invece, Meloni ha detto: “È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. 🔗liberoquotidiano.it

