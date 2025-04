Meloni | Italia solida economicamente e stabile politicamente

Italia di tornare efficace nella capacità di attrarre investimenti: una nazione solida economicamente e stabile politicamente, e questo fa la differenza”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al business forum Italia-Turchia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Meloni: "Italia solida economicamente e stabile politicamente" (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2025 “Il nostro lavoro ha consentito all'di tornare efficace nella capacità di attrarre investimenti: una nazione, e questo fa la differenza”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al business forum-Turchia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Meloni “Premierato fondamentale per un’Italia più solida” - ROMA (ITALPRESS) – “La stabilità è fondamentale per dare alla nazione una visione, un’autorevolezza, una centralità internazionale, una politica che costruisca per il futuro, invece che limitarsi ad accaparrare con senso facile nel presente. Ecco perché la riforma del premierato, che intanto procede in Parlamento, la considero fondamentale per l’Italia”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. 🔗unlimitednews.it

Meloni “Maggioranza coesa, serve il premierato per Italia più solida” - ROMA (ITALPRESS) – “Esattamente oggi il nostro Governo entra nella lista dei 5 più duraturi della storia della Repubblica italiana. In 79 anni di storia repubblicana, pensate, l’Italia ha avuto ben 68 Governi, noi oggi siamo al quinto posto per durata. Significa, in pratica, che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane di governo”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su X. 🔗unlimitednews.it

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

