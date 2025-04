Meloni | Grazie al Presidente Erdogan per l' opera di mediazione sull' Ucraina

sullo scenario euro-mediterraneo e in ambito di Alleanza Atlantica. Con il Presidente Erdo?an abbiamo ovviamente discusso a lungo delle grandi crisi geopolitiche che sono ormai da tempo in cima alle nostre priorità. Ho ringraziato il Presidente Erdo?an per l'opera di mediazione che ha portato avanti fin dall'inizio della guerra d'invasione russa dell'Ucraina, in particolare per far fronte all'impatto sulla sicurezza alimentare" così la premier Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Villa Doria Pamphilj a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Meloni: "Grazie al Presidente Erdogan per l'opera di mediazione sull'Ucraina" (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2025 "Italia e Turchia sono nazioni alleateo scenario euro-mediterraneo e in ambito di Alleanza Atlantica. Con ilErdo?an abbiamo ovviamente discusso a lungo delle grandi crisi geopolitiche che sono ormai da tempo in cima alle nostre priorità. Ho ringraziato ilErdo?an per l'diche ha portato avanti fin dall'inizio della guerra d'invasione russa dell', in particolare per far fronte all'impattoa sicurezza alimentare" così la premierdurante la conferenza stampa congiunta con ilturco Recep Tayyipa Villa Doria Pamphilj a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

"Con il Presidente Erdogan abbiamo discusso a lungo delle grandi crisi geopolitiche che sono ormai da tempo in cima alle nostre priorità. Ho ringraziato il presidente Erdogan per l'opera di mediazione che ha portato avanti fino all'inizio della guerra di invasione russa in Ucraina, in particolare per far fronte all'impatto sulla sicurezza alimentare. L'Italia ribadisce il suo pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a villa Doria Pamphilj a Roma il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan. I due leader si sono salutati all'esterno del Casino del Bel Respiro con una stretta di mano e un breve scambio di battute. I due leader hanno avuto poi un bilaterale in occasione del quarto vertice intergovernativo Italia-Turchia.

Un'altra stretta di mano per Giorgia Meloni. Dopo l'incontro nello Studio ovale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la girandola di (fugaci) incontri ai funerali di Papa Francesco, oggi la premier ha accolto a Villa Doria Pamphili un altro protagonista di peso sulla scena internazionale: il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Il vertice s'inserisce nel quadro del quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale attraverso la firma di oltre 10 intese commerciali tra operatori economici dei due Paesi.

