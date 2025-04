Meloni-Erdogan l’arrivo al Forum Imprenditoriale Italia-Turchia a Roma

l'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Forum Imprenditoriale Italia-Turchia all'hotel Parco dei Principi a Roma, in seguito al vertice bilaterale tra i due leader di questo pomeriggio, martedì. Il leader di Ankara ha salutato con un 'Buonasera' i giornalisti turchi presenti sul posto.

Meloni al Forum imprenditoriale Italia - Emirati: Emirati vogliono investire 40 miliardi in Italia - (Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2025 “Io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta, senza timore di smentita, di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione.” Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento al forum imprenditoriale Italia - Emirati Arabi Uniti . 🔗liberoquotidiano.it

Dagli Emirati Arabi in arrivo investimenti per 40 miliardi in Italia. Al via a Roma il forum bilaterale - La previsione è di investimenti per 40 miliardi di dollari dagli Emirati arabi in Italia, nei prossimi anni, grazie ai nuovi accordi commerciali varati dal governo Meloni. Affari d’oro, ma anche rapporti eccellenti tra i due mondi commerciali, e non solo. In concomitanza con la visita di Stato in Italia del Presidente emiratino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà domani a Roma il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, evento organizzato dalla Farnesina e dai ministeri dell’Economia e degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, con la collaborazione dell’Ice e il supporto ... 🔗secoloditalia.it

Italia-Emirati Arabi, domani Forum imprenditoriale a Roma con oltre 120 imprese e 25 accordi BtoB - Si terrà domani a Roma il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dai Ministeri dell’Economia e degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, con la collaborazione dell’Ice e il supporto di Cdp e Sace. L’evento sarà introdotto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dal Ministro di Stato per il commercio estero degli EAU Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, interverrà anche il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 🔗ildenaro.it

