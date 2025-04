Meloni e l' incontro Trump-Zelensky | Ultimo regalo del Papa La stoccata a Schlein e l' annuncio sul lavoro

Papa Francesco che ha visto i leader mondiali sotto la cupola di San Pietro arriva al termine di quindici giorni intensissimi per la premier Giorgia Meloni. Nella basilica lo storico incontro faccia a facia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky: "Non sarei mai stata lì. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no. Credo sia stato un momento bellissimo, e a quanto mi è stato detto dai protagonisti potrebbe anche aver rappresentato un punto di svolta. Forse l'Ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti", dice la premier in un'intervista al Corriere della Sera. "Penso che (il Papa, ndr) meritasse un funerale imponente e senza alcun intoppo, come è stato, e penso che in quel faccia a faccia ci fosse, non so come dirlo. il suo spirito", ha aggiunto.

Papa, Meloni: lunedì l'ultimo incontro, mi ha detto "ci rida su" - Roma, 22 apr. (askanews) – "L'ultimo incontro lunedì scorso. L'ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell'umorismo. 'Come sta?', gli avevo chiesto tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: 'Bé, sono ancora vivo', ed era scoppiato a ridere, e io con lui.

Papa Francesco, Meloni: «Lunedì l’ultimo incontro, mi ha detto “ci rida su”» - ROMA – “L’ultimo incontro lunedì scorso. L’ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell’umorismo. ‘Come sta?’, gli avevo chiesto tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: ‘Bé, sono ancora vivo’, ed era scoppiato a ridere, e io con lui. Quella risata contagiosa, che era la sua cifra e che cercava di trasmettere a tutti. 🔗lopinionista.it

Giorgia Meloni racconta l’ultimo incontro con Papa Francesco: «Mi ha detto ridendo che era ancora vivo» - L’ultimo incontro «lunedì scorso. L’ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell’umorismo». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio al Messaggero ha parlato degli ultimi attimi trascorsi assieme a Papa Bergoglio. La premier ha raccontato che lei in questo ultimo incontro gli aveva chiesto: «Come sta?», tentando di mascherare la preoccupazione. 🔗open.online

