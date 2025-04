Meloni | Congratulazioni a Mark Carney

Congratulazioni a Mark Carney per il successo elettorale. Sono certa che Italia e Canada sapranno approfondire ulteriormente il loro partenariato di successo". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolineando che "siamo pronti a lavorare insieme per il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione di fronte alle principali sfide internazionali, che troverà nel Vertice G7 che il Canada ospiterà a giugno un importante momento di confronto e dialogo". 🔗 22.00 "per il successo elettorale. Sono certa che Italia e Canada sapranno approfondire ulteriormente il loro partenariato di successo". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgiasottolineando che "siamo pronti a lavorare insieme per il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione di fronte alle principali sfide internazionali, che troverà nel Vertice G7 che il Canada ospiterà a giugno un importante momento di confronto e dialogo". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

