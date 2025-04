Meloni affonda Schlein e Macron in un colpo

Macron e le accuse strumentali della sinistra italiana i bersagli principali di Giorgia Meloni nella sua ampia intervista sul Corriere della Sera. A pochi giorni dai funerali di Papa Francesco in Vaticano con il mini-vertice a San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky (con il presidente francese che ha tentato di imbucarsi, venendo respinto dal tycoon), le opposizioni hanno sottolineato l'assenza della premier italiana in quella sala. "Non sarei mai stata lì. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no - è la risposta sibillina della Meloni, con evidente riferimento al capo dell'Eliseo -. Credo sia stato un momento bellissimo, e a quanto mi è stato detto dai protagonisti potrebbe anche aver rappresentato un punto di svolta.

Tele-Meloni? No, Tele-Schlein! Il Pd urla al “regime” ma a febbraio ha straripato su Rai, Mediaset e La7 - Perfino “Il Fatto Quotidiano“, non certo tacciabile di avere un atteggiamento compiacente nei confronti della destra, oggi evidenzia come tutte le “lagne” del Pd sull’occupazione delle reti tv, pubbliche e private, siano assolutamente ingiustificate. Se esiste Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto “regime di destra”. 🔗secoloditalia.it

Cosa hanno deciso i leader al vertice di Parigi sulla pace in Ucraina: le posizioni di Meloni e Macron - I leader europei si sono riuniti a Parigi per discutere la strategia comune in risposta alle recenti mosse di Trump e Putin per i possibili negoziati di pace in Ucraina, ma su alcuni temi sono emerse delle divisioni. In particolare sull'invio di truppe Ue a Kiev, Meloni e Macron non sono riusciti a trovare un accordo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spionaggio, Schlein: trojan Paragon? Meloni chiarisca chi è il responsabile - Roma, 10 feb. (askanews) – “Tutta la nostra solidarietà. Noi intendiamo andare avanti. Giorgia Meloni non può continuare a nascondersi e fuggire. Bisogna che il governo charisca che cosa è accaduto”, che “chiariscano chi è responsabile. Sono a garantirvi che noi andiamo assolutamente avanti per fare piena luce” su questa vicenda. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo in collegamento alla conferenza stampa a Strasburgo sullo spyware Paragon, con il direttore di Fanpage. 🔗ildenaro.it

“Cosa intende?”: la risposta di Giorgia Meloni che azzera la Schlein - L'incontro con Trump ma anche una secca replica alla leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Giorgia Meloni ne ha per tutti. 🔗msn.com

Meloni e l'incontro Trump-Zelensky: "Ultimo regalo del Papa". La stoccata a Schlein e l'annuncio sul lavoro - Il funerale di Papa Francesco che ha visto i leader mondiali sotto la cupola di San Pietro arriva al termine di quindici giorni intensissimi per la ... 🔗iltempo.it

Calenda: "Meloni è stata bravissima. Meglio lei senza foto della foto di Renzi con Macron" - "Polemiche da serie B", così il leader di Azione commenta Renzi e Zanda all'indomani del funerale di Papa Francesco. "Renzi va con Schlein perché la destra non se l'è preso" ... 🔗ilfoglio.it