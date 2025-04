Meldola celebra il Primo maggio | dall' incontro con i sindacati alla festa in centro storico con mezzi d' epoca esposizioni e la grande tavolata

Meldola una due giorni di eventi per celebrare la festa dei lavoratori. Si comincia mercoledì 30 aprile, alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco, dove Cgil, Cisl e Uil parleranno di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attesa anche la presenza del vescovo Livio Corazza. Giovedì 1. 🔗 Forlitoday.it - Meldola celebra il Primo maggio: dall'incontro con i sindacati alla festa in centro storico con mezzi d'epoca, esposizioni e la grande tavolata una due giorni di eventi perre ladei lavoratori. Si comincia mercoledì 30 aprile, alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco, dove Cgil, Cisl e Uil parleranno di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attesa anche la presenza del vescovo Livio Corazza. Giovedì 1. 🔗 Forlitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio - Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a Panta Rei per la realizzazione del progetto di bar sociale che vedrà l’inserimento lavorativo di... 🔗veronasera.it

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meldola celebra il Primo maggio: dall'incontro con i sindacati alla festa in centro storico con mezzi d'epoca, esposizioni e la grande tavolata; Tornano le serate dei Chiari di Luna al Parco delle Fonti di Meldola; Anche Meldola celebra il Primo Maggio: omaggio agli operatori di Irst, Davide Drudi, 118 e Croce Rossa; Celebrata a Meldola la Giornata Mondiale della Croce Rossa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Primo maggio in Romagna: una tradizione di impegno civile, musica e buona tavola - Mentre nelle grandi città italiane il Primo maggio si celebra con imponenti manifestazioni sindacali e concerti, in Romagna questa festa assume ... 🔗corriereromagna.it