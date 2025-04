Meghan Markle senza trucco svela una pelle radiosa frutto di una costante skin routine

Meghan Markle senza trucco (per un’intervista piena di lacrime) - Negli ultimi tempi è apparsa sempre impeccabile, con un make-up minimalista incentrato su carnagione luminosa, labbra nude e occhi in primo piano. Per partecipare alla registrazione della puntata di un podcast, però, Meghan Markle si è mostrata totalmente al naturale, senza trucco. Ed è apparsa ugualmente radiosa. Meghan Markle senza trucco per un’intervista a cuore aperto. E con molte lacrime La duchessa di Sussex si è seduta davanti a Jamie Kern Lima, autrice, imprenditrice e conduttrice di podcast, per farsi intervistare. 🔗amica.it

Quale nota Maison si nasconde dietro il trucco da sposa di Meghan Markle? - Alla fine il “segreto” è stato svelato: c’è una nota Maison francese dietro il trucco che Meghan Markle ha sfoggiato il giorno del suo matrimonio con il principe Harry, con pochissime eccezioni. A rivelare cosa c’era dietro l’aspetto radioso della duchessa sabato 19 maggio 2018 è stato il suo make-up artist, Daniel Martin, in un podcast che Meghan ha ripostato su Instagram pochi giorni dopo avere lanciato la sua pagina su ShopMy. 🔗amica.it

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it

