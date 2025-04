Meghan Markle senza trucco per un’intervista piena di lacrime

Meghan Markle si è mostrata totalmente al naturale, senza trucco. Ed è apparsa ugualmente radiosa.Meghan Markle senza trucco per un’intervista a cuore aperto. E con molte lacrimeLa duchessa di Sussex si è seduta davanti a Jamie Kern Lima, autrice, imprenditrice e conduttrice di podcast, per farsi intervistare. Una prima volta per lei, che ha di recente lanciato il suo personalissimo podcast, dedicato proprio a intervistare imprenditrici. Nel video che riprende l’intervista, Meghan è struccata ed emozionata: seduta su una sedia, indossa pantaloni neri e una semplice felpa nera con i nomi dei suoi figli – Archie e Lilibet – ricamati in bianco sul colletto, un capo cui è particolarmente legata e che ha già indossato in passato. 🔗 Amica.it - Meghan Markle senza trucco (per un’intervista piena di lacrime) Negli ultimi tempi è apparsa sempre impeccabile, con un make-up minimalista incentrato su carnagione luminosa, labbra nude e occhi in primo piano. Per partecipare alla registrazione della puntata di un podcast, però,si è mostrata totalmente al naturale,. Ed è apparsa ugualmente radiosa.per un’intervista a cuore aperto. E con molteLa duchessa di Sussex si è seduta davanti a Jamie Kern Lima, autrice, imprenditrice e conduttrice di podcast, per farsi intervistare. Una prima volta per lei, che ha di recente lanciato il suo personalissimo podcast, dedicato proprio a intervistare imprenditrici. Nel video che riprende l’intervista,è struccata ed emozionata: seduta su una sedia, indossa pantaloni neri e una semplice felpa nera con i nomi dei suoi figli – Archie e Lilibet – ricamati in bianco sul colletto, un capo cui è particolarmente legata e che ha già indossato in passato. 🔗 Amica.it

