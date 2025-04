Meghan Markle e la pace della marmellata con i reali inglesi | cosa c’è dietro

marmellata per addolcire i rapporti con i reali inglesi. Pare che, di recente, Meghan Markle abbia spedito una scatola di delizie di ‘As Ever’, il suo nuovo brand di prodotti artigianali, alla residenza londinese di Re Carlo, Clarence House, accompagnata da un biglietto.Un’offerta di pace?Una fonte ha rivelato a ‘Heat’ che potrebbe trattarsi di un’offerta di pace, sostenendo che: “Meghan non ha esitato a mandare un cesto regalo al Re e, nonostante quello che la gente possa pensare, pare che sia stato accolto abbastanza bene. La sua strategia è mostrarsi superiore, così che lei e Harry possano, alla fine, sciogliere il ghiaccio e porre fine a questo stallo con la sua famiglia. Meghan ha sempre pensato che si possa disarmare la gente con la gentilezza. Mostra un volto coraggioso riguardo alla situazione attuale con i suoi suoceri, ma in fondo, non c’è dubbio che sia molto turbata dall’essere così malvista. 🔗 Quotidiano.net - Meghan Markle e la “pace della marmellata” con i reali inglesi: cosa c’è dietro Roma, 29 aprile 2025 – Unaper addolcire i rapporti con i. Pare che, di recente,abbia spedito una scatola di delizie di ‘As Ever’, il suo nuovo brand di prodotti artigianali, alla residenza londinese di Re Carlo, Clarence House, accompagnata da un biglietto.Un’offerta di?Una fonte ha rivelato a ‘Heat’ che potrebbe trattarsi di un’offerta di, sostenendo che: “non ha esitato a mandare un cesto regalo al Re e, nonostante quello che la gente possa pensare, pare che sia stato accolto abbastanza bene. La sua strategia è mostrarsi superiore, così che lei e Harry possano, alla fine, sciogliere il ghiaccio e porre fine a questo stallo con la sua famiglia.ha sempre pensato che si possa disarmare la gente con la gentilezza. Mostra un volto coraggioso riguardo alla situazione attuale con i suoi suoceri, ma in fondo, non c’è dubbio che sia molto turbata dall’essere così malvista. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Una paura enorme": Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum - La duchessa di Sussex ha parlato di alcuni problemi avuti dopo il parto durante il podcast Confessions of a female founder 🔗ilgiornale.it

Meghan Markle, dal grigio al beige agli Invictus Games, look trendy ma commette un errore - Gli Invictus Games 2025 sono in pieno svolgimento in Canada e a seguire attentamente le gare sportive e i vari eventi collaterali sono arrivati anche Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Il Principe è l’ideatore della manifestazione sportiva, che vede scontrarsi veterani di guerra, che hanno subito un infortunio mentre si trovavano in servizio. Per presenziare all’importante evento Meghan Markle ha scelto dei look eleganti e chic, declinati in delle colorazioni di tendenza, ma potrebbe aver commesso un errore. 🔗dilei.it

Cosa riportano altre fonti

Meghan Markle e la “pace della marmellata” con i reali inglesi: cosa c’è dietro; Meghan Markle presa di mira dai comici inglesi: derisi il suo show Netflix e il suo brand; Principe William si vendica: ricorda pubblicamente Harry, ma lancia una frecciata velenosa a Meghan; Harry e Meghan: il piano per fare pace con Re Carlo e salvare la monarchia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meghan Markle e la “pace della marmellata” con i reali inglesi: cosa c’è dietro - La duchessa di Sussex ha inviato a Re Carlo un cesto regalo del nuovo nuovo brand di prodotti artigianali ‘As Ever’ ... 🔗msn.com

Meghan Markle sorprende Re Carlo con un dolce regalo: è una mossa strategica? - Meghan Markle invia un cofanetto di prodotti lifestyle del suo brand "As Ever" a Re Carlo, cercando di riavvicinarsi alla famiglia reale ... 🔗msn.com

Meghan Markle lancia sul mercato i prodotti del suo brand (e la marmellata vale più di quella di re Carlo): ecco quanto costano - Finalmente approdano sul mercato i primi prodotti della linea di lifestyle firmata Meghan Markle a cui il clamore ... Costosi, se si paragona la marmellata della duchessa di Sussex a quella ... 🔗ilmessaggero.it