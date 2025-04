Megan Thee Stallion dà il via all’estate con unghie hot pink da sogno

Megan Thee Stallion si prepara a riconquistare la scena, e come sempre lo fa con uno stile che non passa inosservato. Dopo aver incendiato il palco di Coachella, la rapper ha deciso di regalarci ancora nuova ispirazione, sfoggiando una manicure che sembra già candidata a diventare la più imitata della stagione.La queen Megan Thee Stallion dell'Hot Girl Summer è tornata, e le sue unghie parlano chiaroSul suo profilo Instagram, Megan ha condiviso alcuni scatti che raccontano il backstage del suo ultimo progetto musicale. Al centro dell'attenzione? Una manicure stiletto lunghissima, laccata di un rosa acceso brillante. L'effetto finale richiama vagamente quello dei famosi "glazed donut nails", ma declinato in una versione decisamente più audace, intensa e vibrante.

