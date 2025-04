Medvedev | Svezia e Finlandia possibili bersagli di un attacco nucleare

Finlandia e Svezia cercavano maggiore sicurezza ma hanno sbagliato il loro calcoli. Parafrasando, è quello che ha detto oggi Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, nonché braccio destro da decenni di Vladimir Putin. L'ex presidente della Federazione, cresciuto nel soviet di San Pietroburgo, proprio al fianco di Putin, non è nuovo a dichiarazioni roboanti dove minaccia e propaganda convergono. Nelle affermazioni riportate dall'agenzia di stato Ria Novosti, Medvedev chiama in causa i Paesi scandinavi, che hanno fatto il loro ingresso nell'Alleanza Atlantica tra il 2023 e il 2024, tornando ad agitare lo spettro del nucleare: arma – finora retorica – spesso brandita da Mosca.

Medvedev: “Svezia e Finlandia in un blocco ostile, possibili bersagli di armi nucleari” - Le dichiarazioni di Dmitri Medvedev, vice segretario del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente della Federazione, segnano un nuovo, allarmante capitolo nell’escalation tra Mosca e i Paesi del blocco atlantico. Secondo quanto affermato da Medvedev, l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato ha trasformato i due Stati nordici in un “blocco ostile”, rendendoli di fatto un bersaglio militare legittimo per la Federazione Russa, anche attraverso la possibile inclusione della componente nucleare nelle strategie di difesa e attacco. 🔗thesocialpost.it

