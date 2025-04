Medvedev | ' Russia non doveva fidarsi di Italia e altri Paesi occidentali'

Russia non avrebbe dovuto "fidarsi" di diversi Paesi occidentali, tra i quali l'Italia. Lo ha detto l'ex presidente e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev. "Nei primi anni post-sovietici - ha affermato Medvedev, citato dall'agenzia Ria Novosti - ci siamo fidati troppo di coloro di cui non bisognava affatto fidarsi, che non meritavano la nostra fiducia". Tra questi, Medvedev ha citato "gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, inclusi i più grandi Paesi, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia". 🔗 Quotidiano.net - Medvedev: 'Russia non doveva fidarsi di Italia e altri Paesi occidentali' Lanon avrebbe dovuto "" di diversi, tra i quali l'. Lo ha detto l'ex presidente e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry. "Nei primi anni post-sovietici - ha affermato, citato dall'agenzia Ria Novosti - ci siamo fidati troppo di coloro di cui non bisognava affatto, che non meritavano la nostra fiducia". Tra questi,ha citato "gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, inclusi i più grandi, Gran Bretagna, Francia, Germania e". 🔗 Quotidiano.net

Russia, Medvedev choc: "Quante bare europee sono disposti ad accettare" - "A quanto pare, i vertici della cricca fascista ucraina sono arrivati a Parigi per colloqui con Regno Unito, Germania e Francia su quante bare europee saranno disposti ad accettare dopo lo schieramento delle truppe della 'coalizione dei volenterosì in Ucraina": durissimo il post su X del vicepresidente Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sulla riunione convocata a Parigi da Emmanuel Macron per discutere di Ucraina.

Russia, Putin arruola 160mila soldati tra 18 e 30 anni, Medvedev: "Missili, anche nucleari, antidoto alla russofobia europea" - Il presidente russo ha firmato un decreto per attuare la più grande mobilitazione dell'esercito degli ultimi 14 anni Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per attuare la più grande mobilitazione dell'esercito degli ultimi 14 anni.

Russia, Medvedev diagnostica la "russofobia" ai politici europei e gli prescrive a cura - La metafora medica del trattamento proposto include l'uso di missili russi, alcuni dei quali dotati di testate nucleari

