Medvedev gela Trump | La guerra? Finirà quando rovesceremo il regime di Kiev L’avviso alla Nato | Svezia e Finlandia prossimi bersagli

alla Nato, ossia Svezia e Finlandia, sono da considerarsi automaticamente «bersagli» dell’esercito russo, anche «con una componente nucleare». È ancora una volta Dmitry Medvedev a usare i toni più accesi per attaccare l’Occidente e sollecitare la linea dura del Cremlino. L’ex presidente russo, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, ha parlato questa mattina a un evento di “Knowledge.First”, in Russia. A proposito dei due Paesi scandinavi, entrati a far parte dell’Alleanza Atlantica proprio in seguito all’invasione dell’Ucraina, Medvedev ha detto che «ora si trovano in un blocco ostile a noi». Di conseguenza, ha continuato l’ex presidente russo, «sono automaticamente diventati un bersaglio per le nostre forze armate, con possibili attacchi di ritorsione e persino una componente nucleare». 🔗 I Paesi che hanno aderito più di recente, ossia, sono da considerarsi automaticamente «» dell’esercito russo, anche «con una componente nucleare». È ancora una volta Dmitrya usare i toni più accesi per attaccare l’Occidente e sollecitare la linea dura del Cremlino. L’ex presidente russo, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, ha parlato questa mattina a un evento di “Knowledge.First”, in Russia. A proposito dei due Paesi scandinavi, entrati a far parte dell’Alleanza Atlantica proprio in seguito all’invasione dell’Ucraina,ha detto che «ora si trovano in un blocco ostile a noi». Di conseguenza, ha continuato l’ex presidente russo, «sono automaticamente diventati uno per le nostre forze armate, con possibili attacchi di ritorsione e persino una componente nucleare». 🔗 Open.online

