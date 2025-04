Mediobanca vola in Borsa all’indomani dell’offerta su Banca Generali che la uscire dai salotti

MedioBanca riprende quota all’indomani del lancio dell’offerta da 6,3 miliardi di euro in azioni Generali su Banca Generali, che lunedì l’aveva fiaccata in Borsa. Ventiquattro ore dopo l’annuncio a sorpresa, il titolo di Piazzetta Cuccia ha ingranato la marcia e ha corso per tutta la seduta, chiudendo in rialzo del 5,27% a 18,37 euro contro il calo dello 0,8% della vigilia.Il mercato ha così iniziato a metabolizzare l’offerta di acquisto per Banca Generali che, in caso di successo, avrà l’effetto di far uscire MedioBanca dall’azionariato delle Generali alla quale viene offerto il 6,5% di azioni del Leone in cambio del 51% della Banca che ha ingranato la marcia fin dall’annuncio e ha chiuso in rialzo anche martedì (+1,7% a 52,2 euro), mentre Generali, che dovrà decidere se consegnare la quota di maggioranza a Piazzetta Cuccia, è cresciuta dell’1,6% a 32,11 euro, dopo che lunedì aveva perso l’1,1% in scia alle incertezze sugli assetti di controllo della compagnia che si verrebbero a creare con l’operazione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca vola in Borsa all’indomani dell’offerta su Banca Generali che la uscire dai salotti riprende quotadel lancioda 6,3 miliardi di euro in azionisu, che lunedì l’aveva fiaccata in. Ventiquattro ore dopo l’annuncio a sorpresa, il titolo di Piazzetta Cuccia ha ingranato la marcia e ha corso per tutta la seduta, chiudendo in rialzo del 5,27% a 18,37 euro contro il calo dello 0,8% della vigilia.Il mercato ha così iniziato a metabolizzare l’offerta di acquisto perche, in caso di successo, avrà l’effetto di fardall’azionariato dellealla quale viene offerto il 6,5% di azioni del Leone in cambio del 51% dellache ha ingranato la marcia fin dall’annuncio e ha chiuso in rialzo anche martedì (+1,7% a 52,2 euro), mentre, che dovrà decidere se consegnare la quota di maggioranza a Piazzetta Cuccia, è cresciuta dell’1,6% a 32,11 euro, dopo che lunedì aveva perso l’1,1% in scia alle incertezze sugli assetti di controllo della compagnia che si verrebbero a creare con l’operazione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola +8% + - La contromossa di Mediobanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. Apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola +8% + - La contromossa di Mediobanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. Apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro. 🔗quotidiano.net

Tesla investe in Nissan, c’è il piano per attirare Musk: il titolo giapponese vola in Borsa - Il Giappone cerca il sostegno di Tesla per rilanciare Nissan. Il titolo Nissan Motor è schizzato del 9,4% sul Nikkei, raggiungendo i 458,80 yen, dopo che il Financial Times ha rivelato un’iniziativa guidata da Hiro Mizuno, ex membro del cda di Tesla, con il supporto dell’ex premier Yoshihide Suga. Il piano mira a coinvolgere il colosso statunitense dei veicoli elettrici in un investimento strategico per la casa automobilistica giapponese in difficoltà. 🔗quifinanza.it

Su questo argomento da altre fonti

Borsa oggi 25 aprile: Europa su. A Milano risiko bancario protagonista, corrono Mediobanca e Mps. Bene Pire...; Adidas vola alla Borsa di Francoforte all'indomani dei conti 2024; Le Borse di oggi, 3 marzo. Corrono i titoli della difesa in tutta Europa, Leonardo vola a Milano; Juventus, titolo in Borsa ai massimi dal giugno 2022. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ops su Banca Generali, Mediobanca scatta in borsa. Su anche Mps. Ora occhi puntati sui concambi - In apertura Mediobanca guadagna quasi il 3%. Anche Mps sale mentre Generali resta piatta. Il primo test sarà l’assemblea del 16 giugno ... 🔗milanofinanza.it

Borsa: +1,3% Mediobanca in avvio all'indomani mossa su Banca Generali (+0,1%) (RCO) - *** Borsa: +1,3% Mediobanca in avvio all'indomani mossa su Banca Generali (+0,1%) (RCO). 🔗borsaitaliana.it

Borsa: Milano svetta con Mediobanca, Mps e Leonardo - Piazza Affari svetta in Europa con il Ftse Mib che termina la seduta in rialzo dell'1,09% una giornata che ha visto le altre Borse europee muoversi in ordine sparso mentre dagli Usa sono arrivati segn ... 🔗ansa.it