Mediobanca va all’assalto di Banca Generali

MedioBanca va all'assalto di Banca Generali, l'ultima puntata (ma solo in ordine di tempo) del risiko Bancario italiano che si sta facendo più appassionante di una serie tv. Sul tavolo c'è un'offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi di euro. Pagabili in azioni Generali: una ogni 1,7 azioni della Banca, per un valore stimato in . MedioBanca va all'assalto di Banca Generali L'Identità.

Cosa riportano altre fonti

Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola +8% + - La contromossa di Mediobanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. Apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro. 🔗quotidiano.net

Cos’è l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca su Banca Generali e cosa comporta - Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Quest'ultima segna una nuova mossa all'interno degli equilibri di potere degli istituti bancari italiani, che si differenzia rispetto a quanto accaduto nei mesi precedenti, quando Monte dei Paschi di Siena, banca il cui azionista principale è il governo, aveva fatto un'offerta per Mediobanca. 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché l’offerta di Mediobanca su Banca Generali è così importante e cosa c’è davvero in gioco - Nel risiko delle banche italiane, attivissime negli ultimi mesi, si è aggiunta una nuova operazione: l'offerta di Mediobanca per Banca Generali ... 🔗fanpage.it

Mediobanca lancia ops offensiva su Banca Generali: Nagel spiega la strategia - Alberto Nagel di Mediobanca annuncia un'ops su Banca Generali, concepita da 5 anni e non legata al loro azionariato. 🔗msn.com

Offerta di Mediobanca su Banca Generali: il 13% del Leone suddiviso fra Trieste e il mercato - Domande e risposte dell’operazione: da dove finirà la quota in mano a Piazzetta Cuccia a quali sono le condizioni di efficacia, ... 🔗repubblica.it