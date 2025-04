Medio Oriente Israele amplia operazioni Rischio escalation in Libano

Medio Oriente. Israele amplia le operazioni, Rischio escalation anche in Libano. Intanto la Striscia di Gaza è sempre più affamata. Servizio di Marco Burini Medio Oriente, Israele amplia operazioni. Rischio escalation in Libano TG2000. 🔗 Tv2000.it - Medio Oriente, Israele amplia operazioni. Rischio escalation in Libano La guerra inleanche in. Intanto la Striscia di Gaza è sempre più affamata. Servizio di Marco BuriniinTG2000. 🔗 Tv2000.it

Medio Oriente, Hamas pronto a rilascio ostaggi. Tensione Iran-Israele - Hamas si è dichiarata pronta al rilascio di tutti gli ostaggi nella fase due dell’accordo. Domani la restituzione di 4 salme, sabato liberi altri sei rapiti. Resta alta la tensione tra Iran e Israele. Servizio di Massimiliano Cochi The post Medio Oriente, Hamas pronto a rilascio ostaggi. Tensione Iran-Israele first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

L’incontro a Montecitorio su “una pace giusta” in Medio Oriente. D’Alema duro su Israele, Tremonti si dissocia - Roma, 27 febbraio 2025 - Un confronto a più voci con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di "una pace giusta" nel conflitto mediorientale. Perché per mettere fine alla guerra non ci sono ricette prestabilite ma è necessario il dialogo tra posizioni divergenti. Parte da questo assunto e con l'obiettivo di presentare i contenuti dell'ultimo numero della rivista Italianieuropei, il dibattito che si è svolto a Montecitorio, organizzato dalla fondazione presieduta da Massimo D'Alema e che ha visto la partecipazione del presidente della commissione esteri della Camera, Giulio Tremonti. 🔗quotidiano.net

Medio Oriente, Israele: “I due piccoli Bibas uccisi a mani nude da Hamas” - Israele è indignata perché tra le salme restituite non c’è quella della madre dei piccoli Bibas, uccisi. È stata fatta una denuncia terribile: i due bambini sono stati uccisi a mani nude da Hamas. Servizio di Massimiliano Cochi The post Medio Oriente, Israele: “I due piccoli Bibas uccisi a mani nude da Hamas” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

