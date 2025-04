Medio Oriente familiari ostaggi | Mondo deve dire no ad Hamas

Medio Oriente il conflitto che non si ferma. familiari ostaggi: “Mondo deve dire no ad Hamas”Servizio di Maurizio Di Schino Medio Oriente, familiari ostaggi: “Mondo deve dire no ad Hamas” TG2000. 🔗 Tv2000.it - Medio Oriente, familiari ostaggi: “Mondo deve dire no ad Hamas” Inil conflitto che non si ferma.: “no ad”Servizio di Maurizio Di Schino: “no ad” TG2000. 🔗 Tv2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Medio Oriente, Hamas pronto a rilascio ostaggi. Tensione Iran-Israele - Hamas si è dichiarata pronta al rilascio di tutti gli ostaggi nella fase due dell’accordo. Domani la restituzione di 4 salme, sabato liberi altri sei rapiti. Resta alta la tensione tra Iran e Israele. Servizio di Massimiliano Cochi The post Medio Oriente, Hamas pronto a rilascio ostaggi. Tensione Iran-Israele first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Medio Oriente, Hamas posticipa la liberazione degli ostaggi - ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento islamico Hamas ha deciso di posticipare la consegna degli ostaggi israeliani, il cui rilascio era previsto per sabato prossimo. Il movimento palestinese ha affermato in una nota: “La leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico nelle ultime tre settimane e la sua incapacità di rispettare i termini dell’accordo; ritardando il ritorno degli sfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, prendendo di mira con bombardamenti e armi da fuoco in varie aree della Striscia e non consentendo l’ingresso di aiuti umanitari in tutte le loro forme ... 🔗unlimitednews.it

Medio Oriente, Hamas: «Rilascio di tutti gli ostaggi quando sarà sicura la fine della guerra» - Secondo quanto riportato da Haaretz, fonti interne a Hamas hanno dichiarato che gli ostaggi ancora in loro possesso rappresentano «un’importante carta vincente» e che il loro rilascio, sia dei vivi che dei morti, dipenderà da una posizione chiara di Israele sulla cessazione delle ostilità. Le stesse fonti hanno indicato che, in seguito a colloqui con i mediatori, potrebbero essere esplorate altre forme di compromesso. 🔗lettera43.it

Cosa riportano altre fonti

Medio Oriente, familiari ostaggi: “Mondo deve dire no ad Hamas”; I familiari degli ostaggi tra speranza e paura: chi sarà liberato prima?; Guerra Medio Oriente, Abu Mazen ad Hamas: “Consegnate tutti gli ostaggi a Israele”; Guerra Medio Oriente, Hamas pronta a negoziare con Israele: Tutti gli ostaggi liberi per una tregua di 5 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Famiglie ostaggi Israele: Al-Atrash (familiare), “non è una guerra tra ebrei e arabi ma tra terroristi e il mondo” - "Questa in corso non è una guerra tra ebrei e arabi ma tra terroristi e il mondo, chiediamo a chi può di aiutarci a far finire questo incubo". Lo ha detto Salem Al-Atrash, beduino israeliano di fede i ... 🔗agensir.it

A Roma le famiglie degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas - Una delegazione di familiari degli ostaggi rapiti da Hamas in un incontro organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ... 🔗msn.com

MEDIO ORIENTE - Forum famiglie, 'rischio corpi ostaggi deceduti non siano mai recuperati’ LE REAZIONI - 15:36:56 (Adnkronos) Il team sanitario dell'Hostage and Missing Families Forum ha pubblicato un rapporto in cui avverte che i 35 ostaggi deceduti, i cui corpi sono trattenuti a Gaza, "potrebbero diven ... 🔗casertafocus.net