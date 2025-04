Medico accusato di omicidio volontario l’ex primario di Montichiari assolto sarà risarcito

omicidio volontario prima di essere assolto per non aver commesso il fatto. Ora per quei 522 giorni ai domiciliari il Medico Carlo Mosca dovrà essere risarcito per ingiusta detenzione.Lo ha stabilito il tribunale di Brescia che ha accolto l'istanza degli avvocati del Medico che da primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari venne arrestato perché, secondo la pm Federica Ceschi, durante la prima fase del Covid aveva ucciso due pazienti somministrando loro farmaci usati solitamente per intubare.Il pm chiese la condanna a 24 anni di carcere nonostante emersero fin dall'inizio del processo delle contraddizioni da parte dei due infermieri che avevano accusato il primario. 🔗 Ilgiorno.it - Medico accusato di omicidio volontario, l’ex primario di Montichiari (assolto) sarà risarcito Brescia, 29 aprile 2025 – Dal 25 gennaio del 2021 al primo luglio 2022. Tanto era stato agli arresti domiciliari con l'accusa diprima di essereper non aver commesso il fatto. Ora per quei 522 giorni ai domiciliari ilCarlo Mosca dovrà essereper ingiusta detenzione.Lo ha stabilito il tribunale di Brescia che ha accolto l'istanza degli avvocati delche dadel Pronto soccorso dell'ospedale divenne arrestato perché, secondo la pm Federica Ceschi, durante la prima fase del Covid aveva ucciso due pazienti somministrando loro farmaci usati solitamente per intubare.Il pm chiese la condanna a 24 anni di carcere nonostante emersero fin dall'inizio del processo delle contraddizioni da parte dei due infermieri che avevanoil. 🔗 Ilgiorno.it

