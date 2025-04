Media ' tre morti nella sparatoria in Svezia'

nella sparatoria nel centro di Uppsala, in Svezia, ci sarebbero "tre morti". Lo riportano diversi Media svedesi. 🔗 Quotidiano.net - Media, 'tre morti nella sparatoria in Svezia' nel centro di Uppsala, in, ci sarebbero "tre". Lo riportano diversisvedesi. 🔗 Quotidiano.net

Sparatoria a Uppsala. Media svedesi: “Tre morti e diversi feriti” - Una sparatoria è avvenuta intorno alle 17 nella città svedese di Uppsala. I media svedesi parlano di tre morti e diversi feriti. Secondo le informazioni fornite al quotidiano Aftonbladet, la polizia sta inseguendo il presunto autore, che si è allontanato dalla scena a bordo di uno scooter elettrico. Anche un elicottero della polizia sta sorvolando la zona. Al momento non si conoscono le cause, ma è in corso una vasta operazione della polizia, che per ora non ha parlato di vittime ma soltanto di feriti. 🔗ilfattoquotidiano.it

