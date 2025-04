Mebiobanca Generali e le coordinate necessarie dei capitali coraggiosi

Ilfoglio.it - Mebiobanca, Generali e le coordinate necessarie dei capitali coraggiosi Leggi su Ilfoglio.it Il punto in fondo, quando si parla di risiko, quando si parla di banche, quando si parla di aggregazioni, quando si parla di fusioni e quando si parla di offerte pubbliche di scambio, è sempre quel. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ne parlano su altre fonti

Banca Generali, raccolta netta marzo 2025 a €360 mln, €1.476 mlnda inizio anno; Mossa: "risultato solido nonostante le sfide del mercato" - Le soluzioni gestite si sono attestate a €160 milioni nel mese per un totale di €427 milioni da inizio anno (+131% a/a), flussi netti per €180 milioni nel mese, €364 milioni da inizio anno (+27%) Banca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta di €360 milioni per un totale da inizio a 🔗ilgiornaleditalia.it

Stati generali aziende di riparazione, riutilizzo e gestione pallet a Reggio Emilia - (Adnkronos) – Si sono svolti oggi a Reggio Emilia gli Stati Generali delle aziende attive nella riparazione, riutilizzo e gestione dei pallet, un appuntamento fondamentale per fare il punto sulle evoluzioni normative, le innovazioni tecniche e le opportunità di sviluppo del settore. L'evento, promosso da Conlegno, consorzio che da 25 anni tutela la biodiversità e […] L'articolo Stati generali aziende di riparazione, riutilizzo e gestione pallet a Reggio Emilia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Generali, Anagina e proxy Glass Lewis sostengono la riconferma di Sironi e Donnet in vista dell'assemblea del 24 aprile - Grazie a un accordo di sindacato il fondo previdenziale di Anagina, che attualmente detiene lo 0,075% del capitale di Generali, potrebbe raddoppiare la sua influenza arrivando allo 0,15%; dopo Iss, anche Glass Lewis, suggerisce di favorire la lista Mediobanca garantendo la stabilità del consiglio 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Generali, botta e risposta tra Mediobanca e Caltagirone sul concerto con Delfin. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mebiobanca, Generali e le coordinate necessarie dei capitali coraggiosi - Capitali coraggiosi o rendite immobili? Il risiko delle banche e qualche coordinata sul futuro della vitalissima finanza italiana ... 🔗ilfoglio.it

Perché l’offerta di Mediobanca su Banca Generali è così importante e cosa c’è davvero in gioco - Nel risiko delle banche italiane, attivissime negli ultimi mesi, si è aggiunta una nuova operazione: l'offerta di Mediobanca per Banca Generali ... 🔗fanpage.it

Mediobanca lancia un'OPS su Banca Generali (in azioni Generali) - L’operazione prevede che l’istituto di Piazzetta Cuccia corrisponda 1,7 azioni Generali (ex dividendo) ogni titolo di Banca Generali portato in adesione ... 🔗soldionline.it