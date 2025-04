McTominay idolo di Napoli | record in campo e meme virale vestito da Papa

Napoli, 29 APRILE 2025 – Inarrestabile Scott McTominay: arrivato la scorsa estate dal Manchester United per 30 milioni di euro, il centrocampista scozzese è diventato in pochi mesi il trascinatore assoluto del Napoli primo in classifica in Serie A. E mentre i numeri parlano chiaro – 11 gol in campionato, 12 contando anche la Coppa Italia – è sul web che esplode la sua consacrazione, con un'immagine virale che lo ritrae vestito da Papa. Un meme diventato simbolo dell'amore dei tifosi partenopei per il classe '96, ormai adottato dal popolo del Maradona come beniamino assoluto. E in un momento in cui l'attualità ruota attorno al Conclave del 7 maggio, c'è chi a Napoli, tra sacro e profano, scherza sul fatto che "l'unico Papa possibile è McTominay". Il legame tra lo scozzese e la città si rafforza giornata dopo giornata: il calciatore ha dichiarato più volte la sua passione per i pomodori e la cucina napoletana, e la curva gli ha dedicato cori personalizzati e un affetto sempre crescente. 🔗 Primacampania.it

Napoli: un McTominay da record - Mc Tominay pronto a superare il record di goal stagionali. Scott Mc Tominay, centrocampista partenopeo ex Manchester United, sta vivendo una stagione fantastica sotto l’ombra … L'articolo Napoli: un McTominay da record proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

McTominay Napoli, seconda doppietta al Maradona, record di gol per uno scozzese, le pagelle di… McFratm - Le pagelle di McTominay, centrocampista del Napoli e grande protagonista nella vittoria contro il Torino con una doppietta Ogni volta che McTominay parla regala sempre qualche perla e anche se la sua ultima non arriva alla pari con il suo rinnovato amore per i pomodori, sapere che il suo soprannome preferito da quando è arrivato […] 🔗calcionews24.com

Napoli, McTominay da record: l'anima azzurra mette il marchio sullo scudetto - Undici gol segnati non certo per caso. È così che Scott McTominay si è preso Napoli e il Napoli in un colpo solo. Ieri il Maradona invocava il nome del suo idolo con... 🔗ilmattino.it

McTominay idolo dei tifosi del Napoli: virale l'immagine dello scozzese con l'abito del Papa - Scott McTominay si è trasformato nel vero e proprio trascinatore del Napoli in testa alla classifica di Serie A. Il centrocampista sta battendo molti record nella sua prima annata in Italia in un Camp ... 🔗msn.com

Napoli, McTominay da record: l'anima azzurra mette il marchio sullo scudetto - Undici gol segnati non certo per caso. È così che Scott McTominay si è preso Napoli e il Napoli in un colpo solo. Ieri il Maradona invocava il nome del suo idolo ... 🔗ilmattino.it

Napoli, McTominay l'arma Scudetto di Conte: i numeri di un fenomeno arrivato "grazie" a Brescianini - McTominay è l'arma Scudetto per il Napoli di Conte: la benedizione di Ferguson e l'arrivo casuale grazie al no di Brescianini ... 🔗sport.virgilio.it